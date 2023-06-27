Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний – "Енергоатом"

Рівень води у ставку, вода якого охолоджує Запорізьку атомну електростанцію, поки залишається стабільним після вибуху на Каховській гідроелектростанції і зміління Каховського водосховища.

Джерело: "Енергоатом" у повідомленні 27 червня

Дослівно: "Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 09:00 27 червня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

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Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища".

Деталі: "Енергоатом" нагадує, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

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