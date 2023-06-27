Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний – "Енергоатом"
Рівень води у ставку, вода якого охолоджує Запорізьку атомну електростанцію, поки залишається стабільним після вибуху на Каховській гідроелектростанції і зміління Каховського водосховища.
Джерело: "Енергоатом" у повідомленні 27 червня
Дослівно: "Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 09:00 27 червня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.
Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища".
Деталі: "Енергоатом" нагадує, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.
Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські загарбники підірвали греблю Каховської ГЕС в окупованій Новій Каховці, через що почалося затоплення Херсонської області і зросли ризики для безпеки ЗАЕС, адже міг зміліти й ставок-охолоджувач.
- 20 червня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов допустив, що є загроза підриву чи аварії на Запорізькій атомній електростанції, оскільки окупанти замінували ставок-охолоджувач.
- 22 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія готується вчинити теракт на Запорізькій АЕС, який може призвести до викиду радіації.
- Зеленський наполягає на повній деокупації Запорізької АЕС, щоб запобігти катастрофі, яку може влаштувати Росія.