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Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний – "Енергоатом"

Олена РощінаВівторок, 27 червня 2023, 10:01
Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний – Енергоатом
ЗАЕС і ставок-охолоджувач, фото голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі

Рівень води у ставку, вода якого охолоджує Запорізьку атомну електростанцію, поки залишається стабільним після вибуху на Каховській гідроелектростанції і зміління Каховського водосховища.

Джерело: "Енергоатом" у повідомленні 27 червня

Дослівно: "Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Станом на 09:00 27 червня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

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Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища".

 

Деталі: "Енергоатом" нагадує, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Передісторія: 

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Теми: ЗАЕСКаховська ГЕСЕнергоатомЗапорізька область
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