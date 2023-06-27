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Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС стабилен – "Энергоатом"

Елена РощинаВторник, 27 июня 2023, 10:01
Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС стабилен – Энергоатом
ЗАЭС и пруд-охладитель, фото главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси

Уровень воды в пруду, вода которого охлаждает Запорожскую атомную электростанцию, пока остается стабильным после взрыва на Каховской гидроэлектростанции и обмеления Каховского водохранилища.

Источник: "Энергоатом" в сообщении 27 июня

Дословно: "Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 09:00 27 июня уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений. Сейчас он составляет 16,58 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – на уровне 11,15 м. Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища".

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Детали: "Энергоатом" напоминает, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

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Темы: ЗАЭСКаховская ГЭСЭнергоатомЗапорожская область
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