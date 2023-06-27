Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС стабилен – "Энергоатом"
Уровень воды в пруду, вода которого охлаждает Запорожскую атомную электростанцию, пока остается стабильным после взрыва на Каховской гидроэлектростанции и обмеления Каховского водохранилища.
Источник: "Энергоатом" в сообщении 27 июня
Дословно: "Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой. По состоянию на 09:00 27 июня уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений. Сейчас он составляет 16,58 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.
Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – на уровне 11,15 м. Заметим, что в последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища".
Детали: "Энергоатом" напоминает, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.
Предыстория:
- В ночь на 6 июня 2023 года российские захватчики взорвали плотину Каховской ГЭС в оккупированной Новой Каховке, из-за чего началось затопление Херсонской области и возросли риски для безопасности ЗАЭС, ведь мог обмелеть и пруд-охладитель.
- 20 июня руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов допустил, что есть угроза подрыва или аварии на Запорожской атомной электростанции, поскольку оккупанты заминировали пруд-охладитель.
- 22 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовится совершить теракт на Запорожской АЭС, который может привести к выбросу радиации.
- Зеленский настаивает на полной деоккупации Запорожской АЭС, чтобы предотвратить катастрофу, которую может устроить Россия.