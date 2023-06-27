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У роковини удару по ТЦ "Амстор" Росія знову атакувала Кременчук

Олена РощінаВівторок, 27 червня 2023, 12:29
У роковини удару по ТЦ Амстор Росія знову атакувала Кременчук
Гонг миру у Кременчуці, ілюстративне зображення, скриншот

Під час ракетної атаки Росії 27 червня сталося влучання у дачний кооператив під Кременчуком Полтавської області. Також вибухи чули у Сумах.

Джерело: "Суспільне", речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін

Пряма мова Луніна: "Ворог атакував Полтавщину. Як і рік тому у цей день, ракетами Х-22. Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не зафіксовано. Деталі уточнюємо".

Деталі: Під час повітряної тривоги у Кременчуці близько опівдні у вівторок було чутно звуки вибухів, повідомили місцеві жителі. 

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У Сумах також було чутно звук вибуху, повідомили кореспонденти "Суспільного".

Повітряну тривогу було оголошено через пуски крилатих ракет з літаків Ту-22м3.

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону, що під час атаки в повітряному просторі було зафіксовано щонайменше дві ракети.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 27 червня 2022 року росіяни завдали ударів двома ракетами по Кременчуку, влучили у торговельний центр "Амстор". Там загинула 21 людина, 77 були поранені. Також було пошкоджено будівлі підприємства.

Читайте також: Кременчук. "Спочатку було багато криків, а потім стало тихо"

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УП, оновлено
Теми: КременчукПолтавська областьСумивійна
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