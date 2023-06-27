В годовщину удара по ТЦ "Амстор" Россия снова атаковала Кременчуг

Во время ракетной атаки России 27 июня произошло попадание в дачный кооператив под Кременчугом Полтавской области. Также взрывы слышали в Сумах.

Источник: "Суспільне", спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин

Прямая речь Лунина: "Враг атаковал Полтавскую область. Как и год назад в этот день, ракетами Х-22. Есть попадание в Кременчугском районе в дачный кооператив. Предварительно без жертв. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. Детали уточняем".

Детали: В Кременчуге Полтавской области около полудня во вторник были слышны звуки взрывов, сообщили местные жители.

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В Сумах также был слышен звук взрыва, сообщили корреспонденты "Суспільного".

Воздушная тревога была объявлена из-за пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона, что во время атаки в воздушном пространстве было зафиксировано по меньшей мере две ракеты.

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Напомним: 27 июня 2022 года россияне нанесли удары двумя ракетами по Кременчугу, попали в торговый центр "Амстор". Там погиб 21 человек, 77 были ранены. Также были повреждены здания предприятия.

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