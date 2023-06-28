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Лукашенко, ймовірно, використовує "Вагнер", щоб отримати "простір для маневру" – ISW

Тетяна ЛозовенкоСереда, 28 червня 2023, 05:35
Лукашенко, ймовірно, використовує Вагнер, щоб отримати простір для маневру – ISW
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО БЕЛТА

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, ймовірно, намагається використати групу "ПВК Вагнер", щоб отримати "простір для маневру", і прагне взяти її під свій контроль.

Джерело: ISW

Дослівно: "Лукашенко, ймовірно, прагне використати групу "Вагнер" в Білорусі для отримання простору для маневру, щоб збалансувати кампанію Кремля з поглинання Білорусі за допомогою Союзної держави, і, ймовірно, прагне ретельно контролювати будь-які сили групи "Вагнер", які перебувають до Білорусі".

Деталі: Крім того, як вважають в ISW, щоб уповільнити кампанію з поглинання Білорусі, Лукашенко може використати російську ядерну зброю, яку отримав напередодні.

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Аналітики зазначають, що триваюча боротьба за владу між Путіним, Лукашенком і Пригожиним ще не закінчилася і матиме короткострокові та довгострокові наслідки, які можуть бути корисними для України.

Передісторія: 

  • Під час заколоту Пригожин заявив, що нібито домовився через посередника самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка і поїде у Білорусь, а всім своїм найманцям наказав розвертатися назад.
  • Президент РФ Володимир Путін повідомив, що вагнерівці зможуть підписати контракт з Міноборони РФ, звільнитися або "піти в Білорусь".
  • Ватажок ПВК, за словами самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, перебуває у Білорусі.
  • ЗМІ дізналися, що у Білорусі почали зводити табори для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер".
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розраховує, що командири з ПВК "Вагнер" поділяться досвідом і допоможуть збройним силам РБ поліпшити свої навички.

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Теми: ЛукашенкоБілорусьВагнерПригожин
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