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Лукашенко, вероятно, использует "Вагнер", чтобы получить "пространство для маневра" – ISW

Татьяна ЛозовенкоСреда, 28 июня 2023, 05:35
Лукашенко, вероятно, использует Вагнер, чтобы получить пространство для маневра – ISW
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО БЕЛТА

Аналитики Института изучения войны считают, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, пытается использовать группу "ЧВК Вагнер", чтобы получить "пространство для маневра", и стремится взять ее под свой контроль.

Источник: ISW

Дословно: "Лукашенко, вероятно, стремится использовать группу "Вагнер" в Беларуси для получения пространства для маневра, чтобы сбалансировать кампанию Кремля по поглощению Беларуси с помощью Союзного государства, и, вероятно, стремится тщательно контролировать любые силы группы "Вагнер", которые находятся в Беларуси".

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Детали: Кроме того, как считают в ISW, чтобы замедлить кампанию Кремля по поглощению Беларуси, Лукашенко может использовать российское ядерное оружие, которое Беларусь получила накануне.

Аналитики отмечают, что продолжающаяся борьба за власть между Путиным, Лукашенко и Пригожиным еще не закончилась и будет иметь краткосрочные и долгосрочные последствия, которые могут быть полезными для Украины.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Во время мятежа Пригожин заявил, что якобы договорился через посредника самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко и поедет в Беларусь, а всем своим наемникам приказал разворачиваться обратно.
  • Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вагнеровцы смогут подписать контракт с Минобороны РФ, уволиться или "уйти в Беларусь".
  • Главарь ЧВК, по словам самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, находится в Беларуси.
  • СМИ узнали, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения боевиков ЧВК "Вагнер".
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что командиры из ЧВК "Вагнер" поделятся опытом и помогут вооруженным силам РБ улучшить свои навыки.

Темы: ЛукашенкоБеларусьВагнерПригожин
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