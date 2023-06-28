Лукашенко, вероятно, использует "Вагнер", чтобы получить "пространство для маневра" – ISW

Аналитики Института изучения войны считают, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, пытается использовать группу "ЧВК Вагнер", чтобы получить "пространство для маневра", и стремится взять ее под свой контроль.

Источник: ISW

Дословно: "Лукашенко, вероятно, стремится использовать группу "Вагнер" в Беларуси для получения пространства для маневра, чтобы сбалансировать кампанию Кремля по поглощению Беларуси с помощью Союзного государства, и, вероятно, стремится тщательно контролировать любые силы группы "Вагнер", которые находятся в Беларуси".

Реклама:

Детали: Кроме того, как считают в ISW, чтобы замедлить кампанию Кремля по поглощению Беларуси, Лукашенко может использовать российское ядерное оружие, которое Беларусь получила накануне.

Аналитики отмечают, что продолжающаяся борьба за власть между Путиным, Лукашенко и Пригожиным еще не закончилась и будет иметь краткосрочные и долгосрочные последствия, которые могут быть полезными для Украины.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ