Путін подякував вагнерівцям і дозволив їм "піти в Білорусь"
Понеділок, 26 червня 2023, 22:28
Президент РФ Володимир Путін заявив, що вагнерівці зможуть підписати контракт з Міноборони РФ, звільнитися або "піти в Білорусь".
Джерело: Путін у зверненні до росіян ввечері 26 червня
Пряма мова: "Дякую тим солдатам і командирам групи "Вагнер", які ухвалили єдино правильне рішення - не пішли на братовбивче кровопролиття, зупинилися біля останньої межі.
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Сьогодні у вас є можливість продовжити службу Росії, уклавши контракт із Міністерством оборони або іншими силовими органами, або повернутися до своїх рідних і близьких. Хто хоче - зможе піти і в Білорусію. Дану мною обіцянку буде виконано. Повторю, вибір за кожним із вас, але впевнений, це буде вибір воїнів Росії, які усвідомили свою трагічну помилку".
Що цьому передувало:
- Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що заяви, які зробить Путін у зверненні, "визначать долю Росії".
- Крім того, близький до самопроголошеного президента Білорусі Telegram-канал "Пул Первого" анонсував виступ Олександра Лукашенка. Однак виступ перенесли на вівторок.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Увечері 23 червня ватажок "Вагнера" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах його ПВК і через це 25 тисяч найманців ідуть "відновлювати справедливість".
- 24 червня "вагнерівці" узяли під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону і захопили військові об'єкти у Воронежі, йшли "на Москву" – і у столиці РФ уже готувалися до оборони.
- Диктатор Володимир Путін в екстреному зверненні заявив про зраду й "заколот". За даними української розвідки, він екстрено виїхав з Москви на Валдай.
- Ввечері того ж дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а він мав "піти в Білорусь".
- За даними російських провоєнних медіа та телеграм-каналів, під час заколоту "вагнерівці" збили літак Іл-22М (командний пункт) та шість гелікоптерів армії РФ, через що загинули від 13 до 20 осіб. Також у Росії від маршу приватної армії Пригожина постраждали 19 будинків і дороги.