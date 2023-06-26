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Путін подякував вагнерівцям і дозволив їм "піти в Білорусь"

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 26 червня 2023, 22:28
Путін подякував вагнерівцям і дозволив їм піти в Білорусь
Путін, скрін з відеозвернення

Президент РФ Володимир Путін заявив, що вагнерівці зможуть підписати контракт з Міноборони РФ, звільнитися або "піти в Білорусь".

Джерело: Путін у зверненні до росіян ввечері 26 червня

Пряма мова: "Дякую тим солдатам і командирам групи "Вагнер", які ухвалили єдино правильне рішення - не пішли на братовбивче кровопролиття, зупинилися біля останньої межі.

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Сьогодні у вас є можливість продовжити службу Росії, уклавши контракт із Міністерством оборони або іншими силовими органами, або повернутися до своїх рідних і близьких. Хто хоче - зможе піти і в Білорусію. Дану мною обіцянку буде виконано. Повторю, вибір за кожним із вас, але впевнений, це буде вибір воїнів Росії, які усвідомили свою трагічну помилку".

Що цьому передувало: 

  • Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що заяви, які зробить Путін у зверненні, "визначать долю Росії".
  • Крім того, близький до самопроголошеного президента Білорусі Telegram-канал "Пул Первого" анонсував виступ Олександра Лукашенка. Однак виступ перенесли на вівторок.

Передісторія:

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Теми: ПутінРосіяПригожинВагнер
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