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Силовики і ЗСУ перевірятимуть військкомів на доброчесність – Міноборони

Ірина БалачукСереда, 28 червня 2023, 20:10
Силовики і ЗСУ перевірятимуть військкомів на доброчесність – Міноборони
Олександр Павлюк. Фото з Facebook Департаменту військової освіти і науки Міноборони

Керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки перевірятимуть на доброчесність та ефективність правоохоронці, силовики, НАЗК та ЗСУ.

Джерело: перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Павлюка: "Так, отримав завдання від президента щодо створення робочої групи. Це важливе питання сьогодення, так як в інфопросторі дуже багато негативу про діяльність територіальних центрів комплектування. Тому робоча група створена. Вона включає силовий блок – це НАЗК, ДБР, СБУ, Національну поліцію, які будуть перевіряти свої питання – від моніторингу способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства.

Крім того, створена група від ЗСУ, яка буде аналізувати виконання завдань, яка буде приймати відповідну інформацію від людей, аналізувати її. Я буду вдячний людям, які будуть давати інформацію на номери (0800 310 179, @TCK_REPORT_BOT − ред.)".

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Деталі: Він зазначив, що якусь дуже глобальну перевірку вони, ймовірно, зробити не зможуть, але висловив сподівання, що зможуть визначити, "наскільки той чи інший керівник відповідає вимогам, які є до нього".

За словами Павлюка, правоохоронці визначатимуть, наскільки декларації військкомів відповідають реальному способу їх життя, а представники ЗСУ – як працює цей комісаріат, як виконує задачі і які є скарги на його роботу.

Після аналізу всієї інформації напрацюють пропозиції керівництву держави щодо подальших кроків для поліпшення роботи центрів комплектування.

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Павлюк також зазначив, що певна робота в цьому напрямку була і раніше. Зокрема, з 203 голів ТЦК тільки за цей рік 25 вже замінили з різних причин. Але були випадки, коли заміна не дала нічого, відзначив представник Міноборони.

Що було раніше: Начальниця координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк повідомила, що військкома Євгена Борисова, в якого знайшли коштовну нерухомість в Іспанії, звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Що було раніше:

  • У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
  • Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.
  • Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити одеського воєнкома і перевірити всіх інших.
  • Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова.

Теми: МіноборониЗбройні силискандал
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