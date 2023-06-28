Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силовики и ВСУ будут проверять военкома на добропорядочность − Минобороны

Ирина БалачукСреда, 28 июня 2023, 20:10
Силовики и ВСУ будут проверять военкома на добропорядочность − Минобороны
Александр Павлюк. Фото из Facebook Департамента военного образования и науки Минобороны

Руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут проверять на добропорядочность и эффективность правоохранители, силовики, НАПК и ВСУ.

Источник: первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Павлюка: "Да, получил задание от президента по созданию рабочей группы. Это важный вопрос сегодняшнего дня, так как в инфопространстве очень много негатива о деятельности территориальных центров комплектования. Поэтому рабочая группа создана. Она включает силовой блок − это НАПК, ГБР, СБУ, Национальную полицию, которые будут проверять свои вопросы − от мониторинга образа жизни руководства ТЦК до нарушения действующего законодательства.

Реклама:

Кроме того, создана группа от ВСУ, которая будет анализировать выполнение задач, которая будет принимать соответствующую информацию от людей, анализировать ее. Я буду благодарен людям, которые будут давать информацию на номера (0800 310 179, @TCK_REPORT_BOT − ред.)".

Детали: Он отметил, что какую-то очень глобальную проверку они, вероятно, сделать не смогут, но выразил надежду, что смогут определить, "насколько тот или иной руководитель соответствует требованиям, которые есть к нему".

По словам Павлюка, правоохранители будут определять, насколько декларации военкомов соответствуют реальному образу их жизни, а представители ВСУ − как работает этот комиссариат, как выполняет задачи и какие есть жалобы на его работу.

ВИДЕО ДНЯ

После анализа всей информации наработают предложения руководству государства относительно дальнейших шагов для улучшения работы центров комплектования.

Павлюк также отметил, что определенная работа в этом направлении была и раньше. В частности, из 203 глав ТЦК только за этот год 25 уже заменили по разным причинам. Но были случаи, когда замена не дала ничего, отметил представитель Минобороны.

Что было раньше: Начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что военкома Евгения Борисова, у которого нашли ценную недвижимость в Испании, уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Что было раньше:

  • В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
  • Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
  • После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить одесского
    военкома и проверить всех остальных.
  • Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.

Темы: МинобороныВооруженные силыскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Минобороны
Руководитель нового агентства тылового обеспечения армии: Речь не только о тендерах без коррупции
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: