Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Силовики и ВСУ будут проверять военкома на добропорядочность − Минобороны

Ирина БалачукСреда, 28 июня 2023, 20:10
Силовики и ВСУ будут проверять военкома на добропорядочность − Минобороны
Александр Павлюк. Фото из Facebook Департамента военного образования и науки Минобороны

Руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут проверять на добропорядочность и эффективность правоохранители, силовики, НАПК и ВСУ.

Источник: первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Павлюка: "Да, получил задание от президента по созданию рабочей группы. Это важный вопрос сегодняшнего дня, так как в инфопространстве очень много негатива о деятельности территориальных центров комплектования. Поэтому рабочая группа создана. Она включает силовой блок − это НАПК, ГБР, СБУ, Национальную полицию, которые будут проверять свои вопросы − от мониторинга образа жизни руководства ТЦК до нарушения действующего законодательства.

Кроме того, создана группа от ВСУ, которая будет анализировать выполнение задач, которая будет принимать соответствующую информацию от людей, анализировать ее. Я буду благодарен людям, которые будут давать информацию на номера (0800 310 179, @TCK_REPORT_BOT − ред.)".

Реклама:

Детали: Он отметил, что какую-то очень глобальную проверку они, вероятно, сделать не смогут, но выразил надежду, что смогут определить, "насколько тот или иной руководитель соответствует требованиям, которые есть к нему".

По словам Павлюка, правоохранители будут определять, насколько декларации военкомов соответствуют реальному образу их жизни, а представители ВСУ − как работает этот комиссариат, как выполняет задачи и какие есть жалобы на его работу.

После анализа всей информации наработают предложения руководству государства относительно дальнейших шагов для улучшения работы центров комплектования.

ВИДЕО ДНЯ

Павлюк также отметил, что определенная работа в этом направлении была и раньше. В частности, из 203 глав ТЦК только за этот год 25 уже заменили по разным причинам. Но были случаи, когда замена не дала ничего, отметил представитель Минобороны.

Что было раньше: Начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что военкома Евгения Борисова, у которого нашли ценную недвижимость в Испании, уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Что было раньше:

  • В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
  • Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
  • После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить одесского
    военкома и проверить всех остальных.
  • Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.

Темы: МинобороныВооруженные силыскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика

видеоСенцов получил контузию на фронте

Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC

На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды

фото, видео, обновлено от 16:07В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие

Все новости...
Минобороны
Пригожин планировал взять Шойгу и Герасимова в плен – WSJ
В Минобороны РФ заявили, что "Вагнер" готовится отдать им тяжелое вооружение
Силы обороны начали наступление на нескольких направлениях на востоке – Маляр
Последние новости
23:46
Зеленский: Не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения, Украина должна получить гарантии безопасности
23:19
фото, видеоСвитолина обыграла белоруску и во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона
23:02
Президент уверен, что "вагнеровцы" не нападут из Беларуси
22:40
Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика
22:13
Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились
21:44
Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу
21:32
Государства НАТО "неистово" готовят решение о гарантиях для Украины к Вильнюсу – Politico
21:16
На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр
21:05
дополнено, фотоРоссияне ударили по Бериславу на Херсонщине, пострадал директор больницы
20:51
фото, видеоВ KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
Все новости...
Реклама: