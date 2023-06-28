Силовики и ВСУ будут проверять военкома на добропорядочность − Минобороны

Руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут проверять на добропорядочность и эффективность правоохранители, силовики, НАПК и ВСУ.

Источник: первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Павлюка: "Да, получил задание от президента по созданию рабочей группы. Это важный вопрос сегодняшнего дня, так как в инфопространстве очень много негатива о деятельности территориальных центров комплектования. Поэтому рабочая группа создана. Она включает силовой блок − это НАПК, ГБР, СБУ, Национальную полицию, которые будут проверять свои вопросы − от мониторинга образа жизни руководства ТЦК до нарушения действующего законодательства.

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Кроме того, создана группа от ВСУ, которая будет анализировать выполнение задач, которая будет принимать соответствующую информацию от людей, анализировать ее. Я буду благодарен людям, которые будут давать информацию на номера (0800 310 179, @TCK_REPORT_BOT − ред.)".

Детали: Он отметил, что какую-то очень глобальную проверку они, вероятно, сделать не смогут, но выразил надежду, что смогут определить, "насколько тот или иной руководитель соответствует требованиям, которые есть к нему".

По словам Павлюка, правоохранители будут определять, насколько декларации военкомов соответствуют реальному образу их жизни, а представители ВСУ − как работает этот комиссариат, как выполняет задачи и какие есть жалобы на его работу.

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После анализа всей информации наработают предложения руководству государства относительно дальнейших шагов для улучшения работы центров комплектования.

Павлюк также отметил, что определенная работа в этом направлении была и раньше. В частности, из 203 глав ТЦК только за этот год 25 уже заменили по разным причинам. Но были случаи, когда замена не дала ничего, отметил представитель Минобороны.

Что было раньше: Начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что военкома Евгения Борисова, у которого нашли ценную недвижимость в Испании, уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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