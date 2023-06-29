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Прокуратура взялась за перевірку одеського військкома та його родичів

Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 червня 2023, 13:03
Прокуратура взялась за перевірку одеського військкома та його родичів
ЄВГЕН БОРИСОВ, ФОТО АРМІЯINFORM

Прокуратура розпочала перевірку звільненого з посади одеського військкома Євгена Борисова щодо можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень колишнім керівником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки".

Деталі: Повідомляється, що перевіряється опублікована у ЗМІ інформація щодо майна членів родини посадовця за кордоном. Зокрема, в період дії воєнного стану вони придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у Королівстві Іспанія на загальну суму понад 196 млн грн, хоча офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат.

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Наразі для підтвердження цієї інформації здійснюється слідчі та процесуальні дії. Також направлені запити про міжнародну правову допомогу до Іспанії, Молдови, Румунії, Туреччини.

Крім того, перевіряються окремі факти можливого ухилення керівником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від проходження військової служби – його перебування за кордоном начебто на лікуванні.

Правоохоронці досліджують питання наявності законних підстав виїзду військової службової особи, яка відповідає за мобілізацію в регіоні, за межі країни під час дії воєнного стану.

ВІДЕО ДНЯ

Вже допитали понад 30 свідків, проведено 11 обшуків, 17 оглядів та тимчасових доступів, направлено понад 100 запитів до органів державної влади, підприємств, установ та організацій, проведено три податкових перевірки господарської діяльності членів родини посадовця.

Що було раніше:

  • У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
  • Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.
  • Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військкома.
  • Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова.
  • Наразі Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Теми: ОдесаЗбройні силизвільненняскандал
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