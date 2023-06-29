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Прокуратура взялась за проверку одесского военкома и его родственников

Станислав ПогориловЧетверг, 29 июня 2023, 13:03
Прокуратура взялась за проверку одесского военкома и его родственников
ЕВГЕНИЙ БОРИСОВ, ФОТО АРМІЯINFORM

Прокуратура начала проверку уволенного с должности одесского военкома Евгения Борисова относительно возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий бывшим руководителем Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки".

Детали: Сообщается, что проверяется опубликованная в СМИ информация об имуществе членов семьи чиновника за рубежом. В частности, в период действия военного положения они приобрели автомобили премиум класса и недвижимое имущество в Королевстве Испания на общую сумму более 196 млн грн, хотя официальный общий доход семьи не покрывает этих расходов.

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Сейчас для подтверждения этой информации осуществляется следственные и процессуальные действия. Также направлены запросы о международной правовой помощи в Испанию, Молдову, Румынию, Турцию.

Кроме того, проверяются отдельные факты возможного уклонения руководителем Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки от прохождения военной службы - его пребывание за границей якобы на лечении.

Правоохранители исследуют вопрос наличия законных оснований выезда военного должностного лица, отвечающего за мобилизацию в регионе, за пределы страны во время действия военного положения.

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Уже допросили более 30 свидетелей, проведено 11 обысков, 17 осмотров и временных доступов, направлено более 100 запросов в органы государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, проведено три налоговых проверки хозяйственной деятельности членов семьи чиновника.

Что предшествовало:

  • В расследовании Украинской правды "Батальон Испания" сообщалось, что семья начальника одесского областного военкомата Евгения Борисова во время полномасштабной войны приобрела на испанском побережье недвижимости и автомобилей на миллионы долларов.
  • Позже стало известно, что в отношении Борисова провели служебную проверку, но оснований для отстранения от должности не обнаружили.
  • После этого президент Владимир Зеленский на заседании Ставки поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному уволить военкома.
  • Государственное бюро расследований возбудило производство по фактам злоупотреблений Борисова.
  • В настоящее время Евгения Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Темы: ОдессаВооруженные силыувольнениескандал
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