Прокуратура взялась за проверку одесского военкома и его родственников

Прокуратура начала проверку уволенного с должности одесского военкома Евгения Борисова относительно возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий бывшим руководителем Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки".

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Детали: Сообщается, что проверяется опубликованная в СМИ информация об имуществе членов семьи чиновника за рубежом. В частности, в период действия военного положения они приобрели автомобили премиум класса и недвижимое имущество в Королевстве Испания на общую сумму более 196 млн грн, хотя официальный общий доход семьи не покрывает этих расходов.

Сейчас для подтверждения этой информации осуществляется следственные и процессуальные действия. Также направлены запросы о международной правовой помощи в Испанию, Молдову, Румынию, Турцию.

Кроме того, проверяются отдельные факты возможного уклонения руководителем Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки от прохождения военной службы - его пребывание за границей якобы на лечении.

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Правоохранители исследуют вопрос наличия законных оснований выезда военного должностного лица, отвечающего за мобилизацию в регионе, за пределы страны во время действия военного положения.

Уже допросили более 30 свидетелей, проведено 11 обысков, 17 осмотров и временных доступов, направлено более 100 запросов в органы государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, проведено три налоговых проверки хозяйственной деятельности членов семьи чиновника.

Что предшествовало: