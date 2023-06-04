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Зіткнення поїздів в Індії: кількість загиблих зросла до 288

"Українська правда"Неділя, 4 червня 2023, 05:23
Зіткнення поїздів в Індії: кількість загиблих зросла до 288
ЗАЛІЗНИЧНА АВАРІЯ В ІНДІЇ. ФОТО ANI

У залізничній аварії в індійському штаті Одіша, де зіткнулися три поїзди, загинули щонайменше 288 людей, ще близько 850 – доставлені в лікарні.

Джерело: The New York Times

Деталі: Повідомляється, що кількість загиблих може зрости, оскільки рятувальники продовжують розбирати купи брухту, на які внаслідок зіткнення перетворилися вагони двох пасажирських і одного вантажного поїздів. 

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Згідно з першим звітом уряду Індії, пише NYT, близько 19:00 за місцевим часом 2 червня високошвидкісний пасажирський потяг Coromandel Express, що прямував з Калькутти, зіткнувся з вантажним потягом, який простоював на станції невеликого міста Баханага. 

Після зіткнення із вантажним потягом, пасажирський, в якому перебувало 1257 пасажирів, зійшов з рейок: 21 вагон зійшов з колії, а 3 – перекинулись на інші рейки.

Одночасно із цим пасажирський потяг із Бенгалуру до Калькутти Yesvantpur-Howrah Express з 1039 пасажирами прямував у протилежному напрямку – по колії, на яку перекинулись 3 вагони потягу, що зійшов з рейок. Друге зіткнення спричинило сходження з рейок двох вагонів третього поїзда.

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Старший заступник комерційного директора Південно-Східної залізниці Індії Раджеш Кумар заявив, що потяг Coromandel Express змінив шлях, що й призвело до трагедії.

Причини зміни курсу поїзда розслідуються. Попередній звіт показує, що аварія сталася в результаті збою сигналу, пише видання.

Зазначається, що на місці трагедії працювали понад 200 машин швидкої допомоги і 100 додаткових лікарів, крім 80, які прибули туди одразу після катастрофи.

Теми: Індіяаварія
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