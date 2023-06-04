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Столкновение поездов в Индии: количество погибших возросло до 288

"Украинская правда"Воскресенье, 4 июня 2023, 05:23
Столкновение поездов в Индии: количество погибших возросло до 288
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ АВАРИЯ В ИНДИИ. ФОТО ANI

В железнодорожной аварии в индийском штате Одиша, где столкнулись три поезда, погибли по меньшей мере 288 человек, еще около 850 – доставлены в больницы.

Источник: The New York Times

Детали: Сообщается, что количество погибших может возрасти, поскольку спасатели продолжают разбирать груды металлолома, в которые в результате столкновения превратились вагоны двух пассажирских и одного грузового поездов.

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Согласно первому отчету правительства Индии, пишет NYT, около 19:00 по местному времени 2 июня высокоскоростной пассажирский поезд Coromandel Express, следовавший из Калькутты, столкнулся с грузовым поездом, который простаивал на станции небольшого города Баханага.

После столкновения с грузовым поездом, пассажирский, в котором находилось 1257 пассажиров, сошел с рельсов: 21 вагон сошел с рельсов, а 3 – перевернулись на другие рельсы.

Одновременно с этим пассажирский поезд из Бенгалура в Калькутту Yesvantpur-Howrah Express с 1039 пассажирами следовал в противоположном направлении – по пути, на который перевернулись 3 вагона сошедшего с рельсов поезда. Второе столкновение повлекло сход с рельсов двух вагонов третьего поезда.

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Старший заместитель коммерческого директора Юго-Восточной железной дороги Индии Раджеш Кумар заявил, что поезд Coromandel Express изменил путь, что и привело к трагедии.

Причины изменения курса поезда расследуются. Предварительный отчет показывает, что авария произошла в результате сбоя сигнала, пишет издание.

Отмечается, что на месте трагедии работали более 200 машин скорой помощи и 100 дополнительных врачей, кроме 80, которые прибыли туда сразу после катастрофы.

Темы: Индияавария
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