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ДБР виявило понад 10 тонн російських боєприпасів та зенітну установку ворога на Харківщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 червня 2023, 14:18
ДБР виявило понад 10 тонн російських боєприпасів та зенітну установку ворога на Харківщині
фото ДБР

На звільненій території Харківської області працівники Державного бюро розслідувань виявили чергову схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати із собою під час відступу.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Загарбники  обладнали схрон у лісосмузі на території Великобурлуцького району. У схованці були протитанкові гранати, різноманітні міни, гранатомети, осколково-фугасні заряди, ящики з набоями різного калібру, касетні боєприпаси.

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Загальна вага знайденої зброї, за даними ДБР, понад 10 тонн.

Крім того, росіяни залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку "ЗУ-23". 

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За оперативною інформацією зброя належала  мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ РФ.

Зазначається, що всю зброю ДБР вилучило та готує для передачі одній з бригад ЗСУ.

Теми: війнаХарківська областьДБР
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