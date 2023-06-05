Депутата Київради Трубіцина оголосили в міжнародний розшук

Вищий антикорупційний суд оголосив у міжнародний розшук обвинуваченого у хабарництві депутата Київради Владислава Трубіцина, який у травні виїхав з України.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Центр протидії корупції у Telegram

Дослівно САП: "5 червня колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди".

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Деталі: Рішення ухвалили судді Ігор Строгий, Олена Танасевич та Катерина Сікора.



Зазначається, що депутат тричі проігнорував судові засідання у ВАКС, хоча його належним чином попереджали про них. І жодним чином не інформував суд про причини своєї неявки.

Прокуратура встановила, що 13 травня Трубіцин виїхав з України через пункт перетину "Рава Руська" за закордонним паспортом. Його випустили на основі листа Головного управління розвідки Міноборони.

Інтереси Трубіцина на засіданні представляла державний адвокат. Вона попросила відкласти засідання і дати їй додатковий час на ознайомлення зі справою.



Суд задовольнив прохання частково, відклавши розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу до 12 червня.



ЦПК зазначає, що ВАКС також зупинив судовий розгляд в частині кримінального провадження, яке стосується Трубіцина.



Окрім зміни запобіжного заходу, прокурор проситиме стягнути із Трубіцина заставу у розмірі майже 10 млн грн.

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Довідка: 40-річний Владислав Трубіцин є депутатом Київської міськради IX скликання від партії "Слуга народу", головою комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

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