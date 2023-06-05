Депутата Київради Трубіцина оголосили в міжнародний розшук
Вищий антикорупційний суд оголосив у міжнародний розшук обвинуваченого у хабарництві депутата Київради Владислава Трубіцина, який у травні виїхав з України.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Центр протидії корупції у Telegram
Дослівно САП: "5 червня колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення в міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди".
Деталі: Рішення ухвалили судді Ігор Строгий, Олена Танасевич та Катерина Сікора.
Зазначається, що депутат тричі проігнорував судові засідання у ВАКС, хоча його належним чином попереджали про них. І жодним чином не інформував суд про причини своєї неявки.
Прокуратура встановила, що 13 травня Трубіцин виїхав з України через пункт перетину "Рава Руська" за закордонним паспортом. Його випустили на основі листа Головного управління розвідки Міноборони.
Інтереси Трубіцина на засіданні представляла державний адвокат. Вона попросила відкласти засідання і дати їй додатковий час на ознайомлення зі справою.
Суд задовольнив прохання частково, відклавши розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу до 12 червня.
ЦПК зазначає, що ВАКС також зупинив судовий розгляд в частині кримінального провадження, яке стосується Трубіцина.
Окрім зміни запобіжного заходу, прокурор проситиме стягнути із Трубіцина заставу у розмірі майже 10 млн грн.
Довідка: 40-річний Владислав Трубіцин є депутатом Київської міськради IX скликання від партії "Слуга народу", головою комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.
Знати більше: "Я так понимаю, что курирует все вопросы Татаров". Що почуло НАБУ в справі депутата Київради Трубіцина
Передісторія:
- Увечері 9 лютого 2023 року стало відомо, що детективи НАБУ викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на вимаганні від підприємця хабара у розмірі понад 1 мільйон гривень. Депутат обіцяв бізнесменові видати дозволи на вуличну торгівлю у різних районах Києва.
- Джерело УП повідомляло, що Трубіцину вдалося втекти від детективів. Надвечір НАБУ повідомило про затримання депутата та ще 5 фігурантів незаконної схеми.
- Вищий антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві Трубіцина з альтернативою застави у розмірі 14 мільйонів 886 тисяч гривень. Заставу було внесено.
- 30 травня стало відомо, що Трубіцин виїхав з України й не прибув до Вищого антикорупційного суду, тож САП просила оголосити його в міжнародний розшук.
- У Головному управлінні розвідки підтвердили, що дійсно допомогли обвинуваченому в хабарництві 40-річному депутату Київради від "Слуги народу" виїхати з України, але зробили це на прохання "інших структур сил безпеки та оборони". Представник ГУР наголосив, що на момент перетину кордону 13 травня Трубіцин ніяк не був обмежений у правах виїзду.
- Згодом стало відомо, що про виїзд за кордон Трубіцина, якого в подальшому було викрито в корупції, в січні 2023 року клопотали Сили спеціальних операцій ЗСУ.