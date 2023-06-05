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В Одесі покарали умовно представників "Муніципальної варти", які били журналіста

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 червня 2023, 18:22
В Одесі покарали умовно представників Муніципальної варти, які били журналіста

Приморський районний суд міста Одеси визнав двох осіб винними у перешкоджанні професійній журналістській діяльності.

Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на вирок від 1 червня

Деталі: За матеріалами справи, вранці 13 липня 2018 року троє журналістів газети "Суспільний прибій" приїхали на вулицю Некрасова,1 щоб записати інтервʼю з представниками "Адвокатської компанії "Редут" з приводу конфлікту на парковці.

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Під час інтервʼю на місце підʼїхали три машини з написами "Муніципальна варта". З авто вийшли незнайомці у формі і почали демонтувати огорожу місць для зупинки транспорту.

Журналіст почав знімати дії охоронців, а ті нецезурно до нього лаялися і били по обличчю, погрожували розбити камеру.

Один із охоронців наніс два послідовних удари по обличчю та відеокамері журналіста, після чого його напарник також ударив журналіста кулаком в обличчя.

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У суді охоронці провину не визнали. Один із них говорив, що штовхнув журналіста, бо той його переслідував і знімав, що йому не подобалось, адже він не є публічною особою.

Чи погрожував він журналістові фізичною розправою і розбити камеру, він, мовляв, не памʼятає, але наміру такого не мав. Він вваажає, що потерпілий його провокував, проводячи відеозйомку і він нібито не розумів, що це журналіст.

Інший обвинувачений не пригадував, щоб журналіст представлявся, не сприймав потерпілого як журналіста і вдарив його, бо "так підказала інтуїція".

Оскільки проти демонтажу паркувальних стовпчиків заперечували їхні власники, то на місці також були співробітники Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради і начальниця Управління благоустрою міської ради. Ці чиновники виступали в суді як свідки захисту на боці кривдників журналістів.

Але суд пояснення обвинувачених і їх захисників сприйняв критично.

Із відеозапису події видно, що потерпілий вголос неодноразово представився журналістом і просив не чинити перешкод у його професійній діяльності. Один із обвинувачених брав у руки та протягом певного часу роздивлявся журналістське посвідчення, яке висіло в журналіста на шиї та було доступне для огляду.

На думку суду, наявність лише самого журналістського посвідчення (бейджу) на шнурку на грудях є достатнім підтвердженням обізнаності оточуючих, що особа є журналістом.

Журналіст проводив відеозйомку відкрито на вулиці щодо необмеженого кола осіб, а не саме відносно обвинуваченого, таємне знімання будь-яких осіб не проводилось.

Охоронець наблизився до журналіста, коли той знімав події у провулку. Він потрапив до обʼєктиву камери, коли стояв поруч із журналістом і говорив: "Чего ты меня снимаешь?", одразу після чого наніс два удари по обличчю та камері.

Суд дійшов однозначного висновку, що потерпілий не мав наміру знімати саме обвинуваченого і права останнього порушені не були.

Свою вину представники КУ "Муніципальна варта" так і не визнали і під час судового розгляду демонстрували зневажливу поведінку до потерпілого журналіста.

Їх визнали винними у перешкоджання законній професійній діяльності журналістів і погрозах і насильству щодо журналіста (ч.3 cт.171, ч.1, 2 ст. 345-1 КК).

За статтею 171 Кримінального кодексу строк кримінальної відповідальності складає 3 роки і вже закінчився.

Тому чоловіків притягнули тільки за погрози і насильство щодо журналіста. Їх засудили до 2 і 3 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком півтора і два роки.

Передісторія:

  • За даними ЗМІ, у липні 2018-го охоронці застосували гумові кийки і сльозогінний газ і від "Муніципальної варти" постраждало троє журналістів. Одного з госпіталізували з черепно-мозоковю травмою, опіками обличчя та слідами удушення.
  • У справі був третій обвинувачений, стосовно якого суд ще рік тому зупинив провадження, бо він проходить військову службу.
  • "Муніципальна варта" — це комунальна установа в Одесі, створена нібито з метою охорони майна територіальної громади Одеси та профілактики правопорушень на території міста.

Теми: ОдесасудЗМІкримінал
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