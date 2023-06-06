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Перед підривом Каховської ГЕС у Росії дозволили не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах

Ірина БалачукВівторок, 6 червня 2023, 11:41
Перед підривом Каховської ГЕС у Росії дозволили не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах
Скриншот з постанови, опублікованої на publication.pravo.gov.ru

За тиждень до підриву Каховської ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів − рішення стосується і тимчасово окупованих територій, які РФ вважає своїми.

Джерело: видання The Insider з посиланням на відповідну постанову від 30 травня, опубліковану на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ

Деталі: Документ, підписаний головою російського уряду Михайлом Мішустіним, набув чинності з дня його опублікування 31 травня.

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Видання зазначає, що про аварії йдеться в останньому пункті постанови № 873 "Про особливості застосування на територіях ДНР, ЛНР, Запорізької області та Херсонської області положень законодавства Російської Федерації у сферах промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів і забезпечення безпеки гідротехнічних споруд".

Дослівно з документа: "До 1 січня 2028 року технічне розслідування аварій на небезпечних виробничих об'єктах та аварій гідротехнічних споруд, що сталися внаслідок воєнних дій, диверсій і терористичних актів, не проводиться".

Деталі: Також у документі є пункти про те, що до 1 вересня 2023 року і до 1 березня 2024 року на об'єктах у так званих "ДНР, ЛНР", у Запорізькій і Херсонській областях не застосовується частина пунктів російського закону "Про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів" і "Про безпеку гідротехнічних споруд".

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Теми: Каховська ГЕСРосіязаконодавствовійна
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