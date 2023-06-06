Зеленський провів екстрене засідання РНБО: що вирішили
Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів термінове засідання Ради нацбезпеки та оборони у зв’язку з підривом російськими окупантами Каховської ГЕС вночі 6 червня.
Джерело: президент у Telegram
Пряма мова Зеленського: "Провів термінове засідання РНБО. Цієї ночі о 02:50 російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів.
Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища".
Деталі: За словами Зеленського, влада робить все, щоб врятувати людей − залучені всі служби, військові, уряд, Офіс президента.
Також членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.
Наразі жертв серед цивільного населення та військових не зафіксовано.
Повідомляється, що ситуація на Запорізькій АЕС контрольована − український персонал станції стежить за станом речей і має інструменти на випадок будь-якого розвитку подій.
Також на засіданні РНБО погодили комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт.
Зокрема, йдеться про скликання засідання Радбезу ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій, до Міжнародного кримінального суду, оскільки такі дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції.
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Передісторія:
- Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію. Повністю зруйнована гребля і машинна зала ГЕС. Вода рухається великим потоком і дуже швидко. ГЕС відновленню не підлягає.
- Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
- У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.
- Станом на 7:30 6 червня вісім населених пунктів та один мікрорайон Херсона затоплені повністю або частково у результаті підриву Каховської ГЕС російськими окупантами.
- Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.
- Збройні сили України запевняють, що підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить Силам оборони і далі звільняти окуповані території.