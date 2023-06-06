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Зеленський провів екстрене засідання РНБО: що вирішили

Ірина БалачукВівторок, 6 червня 2023, 11:57
Зеленський провів екстрене засідання РНБО: що вирішили
Засідання РНБО. Фото з TELEGRAM Зеленського

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів термінове засідання Ради нацбезпеки та оборони у зв’язку з підривом російськими окупантами Каховської ГЕС вночі 6 червня.

Джерело: президент у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Провів термінове засідання РНБО. Цієї ночі о 02:50 російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів.

Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища".

Деталі: За словами Зеленського, влада робить все, щоб врятувати людей − залучені всі служби, військові, уряд, Офіс президента. 

Також членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.

Наразі жертв серед цивільного населення та військових не зафіксовано.

Повідомляється, що ситуація на Запорізькій АЕС контрольована − український персонал станції стежить за станом речей і має інструменти на випадок будь-якого розвитку подій.

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Фото з telegram Зеленського

Також на засіданні РНБО погодили комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт. 

Зокрема, йдеться про скликання засідання Радбезу ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій, до Міжнародного кримінального суду, оскільки такі дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції.

Читайте також: Південь у воді. Якими будуть наслідки підриву греблі Каховської ГЕС (коротко)

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Теми: Каховська ГЕСРНБОЗеленський
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