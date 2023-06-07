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Прем’єр Британії: якщо за підривом дамби стоїть РФ, то це "нове дно"

"Європейська правда"Середа, 7 червня 2023, 09:12
Прем’єр Британії: якщо за підривом дамби стоїть РФ, то це нове дно
Ріші Сунак, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Росія досягне"нового дна", якщо з'ясується, що Москва несе відповідальність за руйнування критично важливої дамби.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Виступаючи по дорозі до Вашингтона, Ріші Сунак сказав журналістам, що розвідувальні служби ще не зробили остаточного висновку про те, чи стоїть президент Путін за "жахливою атакою" на дамбу в Новій Каховці.

"Якщо це навмисний обстріл, то, на мою думку, це буде найбільша атака на цивільну інфраструктуру в Україні з початку війни, і це лише продемонструє нове дно, яке ми побачимо від російської агресії", – сказав він.

"Атаки на цивільну інфраструктуру є жахливими і неправильними. Ми вже бачили подібні випадки в цьому конфлікті, але поки що рано робити остаточні висновки"- зазначив Сунак.

Прем'єр-міністр також заявив, що негайною реакцією Великої Британії на цю атаку було надання гуманітарної допомоги.

"Ми вже виділили ресурси і фінансування на підтримку ООН і Червоного Хреста для реагування на подібні ситуації", – сказав він. "І зараз вони мають можливість спрямувати ці ресурси на гуманітарну допомогу та евакуацію в цьому регіоні в результаті того, що сталося"- додав Сунак.

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Як і на саміті G7 в Японії, питання України і того, як західні союзники можуть найкраще підтримати Київ у його боротьбі з Росією, буде центральною темою дискусій між лідерами Великої Британії та США під час двосторонніх переговорів в Овальному кабінеті в четвер.

"Одна з тем, яку обговорять прем'єр-міністр і президент Байден, – це те, як ми можемо зберегти величезний рівень глобальної підтримки України, одночасно надаючи їй необхідні можливості, включаючи протиповітряну оборону", – повідомив речник прем'єр-міністра напередодні візиту.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон продовжує оцінювати ситуацію у зв’язку з підривом Каховської гідроелектростанції на півдні України.

За словами Кірбі, Вашингтон готовий допомогти Києву в подоланні наслідків катастрофи, зокрема і через міжнародні гуманітарні організації.

Теми: Каховська ГЕСВелика БританіяСунакв'язниця
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