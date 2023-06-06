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З'явився перший супутниковий знімок знищеної Каховської ГЕС

Ірина БалачукВівторок, 6 червня 2023, 14:38
З'явився перший супутниковий знімок знищеної Каховської ГЕС
Супутникове фото Каховської ГЕС. Фото з Facebook "Схем"

Перший супутниковий знімок зруйнованої окупантами Каховської ГЕС опублікувало видання "Схеми".

Джерело: "Схеми" з посиланням на супутникове фото Planet Labs за 6 червня

Дослівно видання: "На свіжих супутникових фото Planet Labs за 6 червня 2023 року видно наслідки підриву Каховської гідроелектростанції.

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У порівнянні зі знімком за 4 червня видно, що майже вся споруда гідроелектростанції була зруйнована".

 
 

Читайте також: Південь у воді. Якими будуть наслідки підриву греблі Каховської ГЕС (коротко) 

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Теми: Каховська ГЕСРосіявійна
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