З'явився перший супутниковий знімок знищеної Каховської ГЕС
Вівторок, 6 червня 2023, 14:38
Перший супутниковий знімок зруйнованої окупантами Каховської ГЕС опублікувало видання "Схеми".
Джерело: "Схеми" з посиланням на супутникове фото Planet Labs за 6 червня
Дослівно видання: "На свіжих супутникових фото Planet Labs за 6 червня 2023 року видно наслідки підриву Каховської гідроелектростанції.
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У порівнянні зі знімком за 4 червня видно, що майже вся споруда гідроелектростанції була зруйнована".
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Передісторія:
- Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію. Повністю зруйнована гребля і машинна зала ГЕС. Вода рухається великим потоком і дуже швидко. ГЕС відновленню не підлягає.
- Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
- У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.
- Станом на 7:30 6 червня вісім населених пунктів та один мікрорайон Херсона були затоплені повністю або частково у результаті підриву Каховської ГЕС російськими окупантами. В обід стало відомо, що затоплені вже 24 населені пункти.
- Президент Володимир Зеленський скликав екстрене засідання РНБО через підрив дамби Каховської ГЕС.
- Збройні сили України запевняють, що підрив росіянами Каховської ГЕС не завадить Силам оборони і далі звільняти окуповані території.