Підрив ГЕС: правоохоронці розповіли, як ведуть розслідування
У Херсонській області, де підірвали дамбу Каховської ГЕС, 10 слідчо-оперативних груп розслідують злочин екоциду та порушення звичаїв війни.
Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора
Дослівно: "Встановлено, що внаслідок руйнування дамби відбувся неконтрольований скид води з підвищенням її рівня в нижній частині Дніпра до 12 м. В зоні підтоплення опинились 26 населених пунктів деокупованої частини Херсонської області. В цій зоні проживає понад 42 тисячі громадян. Водночас, точна інформація про стан техногенної катастрофи на окупованій частині Херсонщини відсутня.
Руйнування дамб – цивільних об'єктів, що містять небезпечні сили, є воєнним злочином. Про це чітко зазначено у статті 56 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій. Такі дії можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення".
Деталі: Правова кваліфікація – екоцид та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України). Над розслідуванням працює спеціально створена міжвідомча та міжрегіональна група зі слідчих СБУ та Національної поліції
Загалом на місці події працюють 10 слідчо-оперативних груп. Складено 40 протоколів за результатами оглядів відкритих джерел. Також направлено ряд запитів до державних органів та служб.
Фахівці провели огляд 5 місць подій затоплення за допомогою квадрокоптера – в зоні спостереження 4 об’єкти критичної інфраструктури у Херсоні, що пов’язані з водопостачанням та водовідведенням.
Проводиться евакуація населення з підтоплених районів. При цьому, як повідомляє Офіс генпрокурора, ворог обстрілює населені пункти, з яких проводиться евакуація.
Повідомляється, що підтоплення територій прибережної зони нижньої частини річки може призвести до екологічної катастрофи:
- через пошкодження вся Каховська ГЕС опинилась під водою, постраждав машинний цех, і у воду потрапило турбінне мастило;
- різкий спад рівня води у водосховищі може призвести до порушення функціонування охолоджуючої системи Запорізької АЕС;
- через підтоплення буде неможливою експлуатація Північно-Кримського та Каховського каналів після відновлення контролю над лівобережною частиною Херсонщини до відновлення Каховської ГЕС;
- розповсюдження інфекційних захворювань;
- забруднення та непридатності для сільськогосподарської діяльності значної площі родючих ґрунтів, що загрожує продовольчій безпеці;
- масова загибель водних біоресурсів через порушення екосистеми Дніпра та річок, що впадають до його гирла;
- руйнування та пошкодження об’єктів інфраструктури, приватних будівель, транспортних засобів;
- затоплення соціальної інфраструктури, вихід з ладу каналізаційної та дренажної систем, через що значна кількість цивільного населення опиниться без питної води та електричного струму.
Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу й саму станцію, її не відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Перший супутниковий знімок зруйнованої окупантами Каховської ГЕС опублікувало видання "Схеми".
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- За тиждень до підриву Каховської ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок "воєнних дій" і терактів.
- За попередньою інформацією, Каховську гідроелектростанцію підірвала 205-та мотострілецька бригада Збройних сил РФ, відомі й деякі імена ймовірних причетних.
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