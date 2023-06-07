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Підрив ГЕС: правоохоронці розповіли, як ведуть розслідування

Тетяна ЛозовенкоСереда, 7 червня 2023, 14:27
Підрив ГЕС: правоохоронці розповіли, як ведуть розслідування
Херсонщина, фото Мост

У Херсонській області, де підірвали дамбу Каховської ГЕС, 10 слідчо-оперативних груп розслідують злочин екоциду та порушення звичаїв війни.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора 

Дослівно: "Встановлено, що внаслідок руйнування дамби відбувся неконтрольований скид води з підвищенням її рівня в нижній частині Дніпра до 12 м. В зоні підтоплення опинились 26 населених пунктів деокупованої частини Херсонської області. В цій зоні проживає понад 42 тисячі громадян. Водночас, точна інформація про стан техногенної катастрофи на окупованій частині Херсонщини відсутня. 

Руйнування дамб – цивільних об'єктів, що містять небезпечні сили, є воєнним злочином. Про це чітко зазначено у статті 56 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій. Такі дії можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення".

Деталі: Правова кваліфікація – екоцид та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України). Над розслідуванням працює спеціально створена міжвідомча та міжрегіональна група зі слідчих СБУ та Національної поліції

Загалом на місці події працюють 10 слідчо-оперативних груп. Складено 40 протоколів за результатами оглядів відкритих джерел. Також направлено ряд запитів до державних органів та служб.

Фахівці провели огляд 5 місць подій затоплення за допомогою квадрокоптера – в зоні спостереження 4 об’єкти критичної інфраструктури у Херсоні, що пов’язані з водопостачанням та водовідведенням.

ВІДЕО ДНЯ

Проводиться евакуація населення з підтоплених районів. При цьому, як повідомляє Офіс генпрокурора, ворог обстрілює населені пункти, з яких проводиться евакуація.

Повідомляється, що підтоплення територій прибережної зони нижньої частини річки може призвести до екологічної катастрофи: 

  • через пошкодження вся Каховська ГЕС опинилась під водою, постраждав машинний цех, і у воду потрапило турбінне мастило;
  • різкий спад рівня води у водосховищі може призвести до порушення функціонування охолоджуючої системи Запорізької АЕС;
  • через підтоплення буде неможливою експлуатація Північно-Кримського та Каховського каналів після відновлення контролю над лівобережною частиною Херсонщини до відновлення Каховської ГЕС;
  • розповсюдження інфекційних захворювань;
  • забруднення та непридатності для сільськогосподарської діяльності значної площі родючих ґрунтів, що загрожує продовольчій безпеці; 
  • масова загибель водних біоресурсів через порушення екосистеми Дніпра та річок, що впадають до його гирла;
  • руйнування та пошкодження об’єктів інфраструктури, приватних будівель, транспортних засобів;
  • затоплення соціальної інфраструктури, вихід з ладу каналізаційної та дренажної систем, через що значна кількість цивільного населення опиниться без питної води та електричного струму.

Передісторія: 

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Теми: Каховська ГЕСОфіс генпрокурорапрокуратураХерсонська область
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