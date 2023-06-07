Погрози Кремля не завадять Британії підтримувати Україну – голова МЗС

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі запевнив, що Британію не зупинить "брязкання зброєю" з боку Росії, яка погрожує через постачання західної зброї в Україну.

Про це Клеверлі сказав у коментарі AFP на полях міністерської зустрічі Організації економічного співробітництва і розвитку в Парижі, пише "Європейська правда".

"Ми ухвалили свідоме рішення, що не можемо дозволити ескалації риторики або брязкання зброєю з боку Владіміра Путіна чи Кремля утримати нас від правильних дій", – підкреслив голова британського МЗС.

Він додав, що з успіхами України на полі бою Кремль буде "регулярніше й гучніше" обурюватись, і до цього потрібно бути готовим.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Захід нібито готується до того, аби продовжувати ескалацію війни. Зокрема стверджував, що одна з модифікацій винищувачів F-16, які отримає Україна, здатна нести ядерну зброю.

Представник Білого дому Джон Кірбі у відповідь заявив, що це не США "розкидаються безрозсудною ядерною риторикою, а такі люди, як міністр закордонних справ Лавров, президент Путін, а також речник Путіна Пєсков".

У вівторок президент Володимир Зеленський заявив, що кілька держав так званої коаліції винищувачів передали Україні конкретні пропозиції щодо надання F-16.