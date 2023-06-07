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Угрозы Кремля не помешают Британии поддерживать Украину − глава МИД

"Европейская правда"Среда, 7 июня 2023, 19:06
Угрозы Кремля не помешают Британии поддерживать Украину − глава МИД
Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли. Фото из Facebook

Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заверил, что Британию не остановит "бряцание оружием" со стороны России, которая угрожает из-за поставок западного оружия в Украину.

Об этом Клеверли сказал в комментарии AFP на полях министерской встречи Организации экономического сотрудничества и развития в Париже, пишет "Европейская правда".

"Мы приняли сознательное решение, что не можем позволить эскалации риторики или бряцание оружием со стороны Владимира Путина или Кремля удержать нас от правильных действий", – подчеркнул глава британского МИД.

Он добавил, что с успехами Украины на поле боя Кремль будет "регулярнее и громче" возмущаться, и к этому нужно быть готовым.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад якобы готовится к тому, чтобы продолжать эскалацию войны – в частности утверждал, что одна из модификаций истребителей F-16, которые получит Украина, способна нести ядерное оружие.

Представитель Белого дома Джон Кирби в ответ заявил, что это не США "разбрасываются безрассудной ядерной риторикой, а такие люди, как министр иностранных дел Лавров, президент Путин, а также представитель Путина Песков".

Во вторник президент Владимир Зеленский заявил, что несколько государств так называемой коалиции истребителей передали Украине конкретные предложения о предоставлении F-16.

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Темы: Великобританияпомощь УкраинеРосcия
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