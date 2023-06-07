Зеленський: Водою всіх забезпечимо, всі основи для життя будуть збережені
Президент Володимир Зеленський запевнив, що регіони, які залежали від Каховського водосховища, будуть забезпечені водою, а Україна зробить усе можливе, щоб подолати наслідки російського екоциду і зберегти життя на затоплених територіях.
Джерело: президент під час вечірнього відеозвернення 7 червня
Пряма мова Зеленського: "Хочу зазначити кілька речей, які важливі для всієї нашої країни, а особливо для людей у тих наших регіонах, які залежали від Каховського водосховища.
Перше. Питною водою всіх забезпечимо. В усіх областях, районах, містах і селах, де це необхідно. Де зараз йде підвіз питної води, будуть зроблені всі необхідні системи постачання. Сталість постачання – це головний принцип".
Деталі: Він додав, що усі постраждалі отримають допомогу − над цим працюють і державна та місцева влада, і ДСНС.
Президент також переконаний, що світ і надалі залишиться з Україною. Він додав, що всіх партнерів повністю поінформували про те, що відбувається, і про те, якої допомоги українці потребують зараз.
Пряма мова Зеленського: "Хоч би якими були економічні, соціальні, екологічні наслідки цієї катастрофи, всі основи для життя будуть збережені. Херсонщина, Миколаївщина, Запорізька, Дніпровська області – ми бачимо всю проблематику і зробимо і можливе, й неможливе, щоб створені окупантами проблеми були розв’язані".
Деталі: Президент подякував кожному воїну, усім підрозділам, усім бригадам, які продовжують бити окупантів на Бахмутському, Авдіївському, Таврійському та інших напрямках.
Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Він додав, що міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, мають негайно долучитися до порятунку людей з затоплених міст і сіл, зокрема на тимчасово окупованій території, куди українські військові і рятувальники наразі не можуть дістатися.
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних території і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.