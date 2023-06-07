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Зеленський: Водою всіх забезпечимо, всі основи для життя будуть збережені

Ірина БалачукСереда, 7 червня 2023, 23:36
Зеленський: Водою всіх забезпечимо, всі основи для життя будуть збережені
Підвіз питної води. Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Президент Володимир Зеленський запевнив, що регіони, які залежали від Каховського водосховища, будуть забезпечені водою, а Україна зробить усе можливе, щоб подолати наслідки російського екоциду і зберегти життя на затоплених територіях.

Джерело: президент під час вечірнього відеозвернення 7 червня

Пряма мова Зеленського: "Хочу зазначити кілька речей, які важливі для всієї нашої країни, а особливо для людей у тих наших регіонах, які залежали від Каховського водосховища.

Перше. Питною водою всіх забезпечимо. В усіх областях, районах, містах і селах, де це необхідно. Де зараз йде підвіз питної води, будуть зроблені всі необхідні системи постачання. Сталість постачання – це головний принцип".

Деталі: Він додав, що усі постраждалі отримають допомогу − над цим працюють і державна та місцева влада, і ДСНС.

Президент також переконаний, що світ і надалі залишиться з Україною. Він додав, що всіх партнерів повністю поінформували про те, що відбувається, і про те, якої допомоги українці потребують зараз.

Пряма мова Зеленського: "Хоч би якими були економічні, соціальні, екологічні наслідки цієї катастрофи, всі основи для життя будуть збережені. Херсонщина, Миколаївщина, Запорізька, Дніпровська області – ми бачимо всю проблематику і зробимо і можливе, й неможливе, щоб створені окупантами проблеми були розв’язані".

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Деталі: Президент подякував кожному воїну, усім підрозділам, усім бригадам, які продовжують бити окупантів на Бахмутському, Авдіївському, Таврійському та інших напрямках.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Він додав, що міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, мають негайно долучитися до порятунку людей з затоплених міст і сіл, зокрема на тимчасово окупованій території, куди українські військові і рятувальники наразі не можуть дістатися.  

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Теми: ЗеленськийводаКаховська ГЕС
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