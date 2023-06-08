За добу Каховське водосховище обміліло на 1 метр, на Херсонщині середній рівень підтоплення − 5,6 м

Рівень Каховського водосховища в районі Нікополя станом на 08:00 8 червня становить 13,05 м − за минулу добу водосховище обміліло на майже 1 м, рівень води продовжує падати.

Джерело: Укргідроенерго, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Дослівно Укренерго: "За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр. На даний час продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що наразі Укргідроенерго спільно з Укренерго опрацьовують можливі сценарії для зменшення негативних наслідків руйнування Каховської ГЕС.

Зокрема, коригують режим роботи гідроелектростанцій та накопичують воду вище Каховської ГЕС у інших водосховищах Дніпровського каскаду, щоб зменшити підтоплення на півдні країни.

Також з проєктним інститутом Укргідропроєкт опрацьовують проєкт зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища для відновлення рівня води до проєктної позначки до підриву.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення становить 5,61 метра.

Під водою опинилися 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег. Триває евакуація.

Він додав, що люди на Херсонщині втомлені, але нині забезпечені всім необхідним і багато мешканців виїжджати з області не бажають.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що станом на 8:00 в акваторії Миколаєва вода піднялась на 97 см.



Наразі адміністрації районів обстежують територію міста. В окремих найнижчих місцях укріплюють берегову лінію поблизу житлових будинків.



Також, за словами мера, працівники департаменту ЖКГ обстежують підвали багатоповерхівок.

"Наразі працюють на вул. Лазурній. Підвали сухі, але в разі чого, будемо відкачувати воду мотопомпами. Прошу всіх миколаївців бути уважними і обходити підтоплені місця! Бережіть себе!", − підсумував Сєнкевич.

Читайте також: Все, що потрібно знати про катастрофу на Каховській ГЕС

"Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні

Передісторія: