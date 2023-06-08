За добу Каховське водосховище обміліло на 1 метр, на Херсонщині середній рівень підтоплення − 5,6 м
Рівень Каховського водосховища в районі Нікополя станом на 08:00 8 червня становить 13,05 м − за минулу добу водосховище обміліло на майже 1 м, рівень води продовжує падати.
Джерело: Укргідроенерго, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram
Дослівно Укренерго: "За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр. На даний час продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом".
Деталі: Повідомляється, що наразі Укргідроенерго спільно з Укренерго опрацьовують можливі сценарії для зменшення негативних наслідків руйнування Каховської ГЕС.
Зокрема, коригують режим роботи гідроелектростанцій та накопичують воду вище Каховської ГЕС у інших водосховищах Дніпровського каскаду, щоб зменшити підтоплення на півдні країни.
Також з проєктним інститутом Укргідропроєкт опрацьовують проєкт зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища для відновлення рівня води до проєктної позначки до підриву.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що станом на ранок 8 червня середній рівень підтоплення становить 5,61 метра.
Під водою опинилися 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег. Триває евакуація.
Він додав, що люди на Херсонщині втомлені, але нині забезпечені всім необхідним і багато мешканців виїжджати з області не бажають.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що станом на 8:00 в акваторії Миколаєва вода піднялась на 97 см.
Наразі адміністрації районів обстежують територію міста. В окремих найнижчих місцях укріплюють берегову лінію поблизу житлових будинків.
Також, за словами мера, працівники департаменту ЖКГ обстежують підвали багатоповерхівок.
"Наразі працюють на вул. Лазурній. Підвали сухі, але в разі чого, будемо відкачувати воду мотопомпами. Прошу всіх миколаївців бути уважними і обходити підтоплені місця! Бережіть себе!", − підсумував Сєнкевич.
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних території і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.
- Зеленський заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Він додав, що міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, мають негайно долучитися до порятунку людей з затоплених міст і сіл, зокрема на тимчасово окупованій території, куди українські військові і рятувальники наразі не можуть дістатися.