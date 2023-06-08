"Організація об’єднаних нікчем": біля Офісу ООН в Києві проходить акція протесту
Вранці 8 червня близько сотні людей зібралися на акцію протесту біля Представництва ООН у Києві.
Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події
Деталі: Учасники акції скандують "Ганьба" і "Геть Росію з ООН". Вони також скинули російськомовні книжки біля входу до Офісу ООН.
Люди тримають плакати з написами англійською та українською: "Росія − терористична держава", "ООН, кров на ваших руках", "Російська мова − мова насильства", "Зупиніть екоцид", "Терористам в ООН не місце", "Організація об’єднаних нікчем", "Мовчання − підтримка тероризму".
Акція проходить мирно, жодних сутичок наразі немає, на місці присутні правоохоронці.
Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Він додав, що міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, мають негайно долучитися до порятунку людей з затоплених міст і сіл, зокрема на тимчасово окупованій території, куди українські військові і рятувальники наразі не можуть дістатися.
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних території і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.