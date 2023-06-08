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"Організація об’єднаних нікчем": біля Офісу ООН в Києві проходить акція протесту

Ірина БалачукЧетвер, 8 червня 2023, 10:14
Організація об’єднаних нікчем: біля Офісу ООН в Києві проходить акція протесту
Фото Дмитра Ларіна, УП

Вранці 8 червня близько сотні людей зібралися на акцію протесту біля Представництва ООН у Києві.

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події 

Деталі: Учасники акції скандують "Ганьба" і "Геть Росію з ООН". Вони також скинули російськомовні книжки біля входу до Офісу ООН. 

 
Фото Дмитра Ларіна, УП
 
Фото Дмитра Ларіна, УП

Люди тримають плакати з написами англійською та українською: "Росія − терористична держава", "ООН, кров на ваших руках", "Російська мова − мова насильства", "Зупиніть екоцид", "Терористам в ООН не місце", "Організація об’єднаних нікчем", "Мовчання − підтримка тероризму". 

 
Фото Дмитра Ларіна, УП
 
Фото Дмитра Ларіна, УП

Акція проходить мирно, жодних сутичок наразі немає, на місці присутні правоохоронці.  

 
Фото Дмитра Ларіна, УП

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Він додав, що міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, мають негайно долучитися до порятунку людей з затоплених міст і сіл, зокрема на тимчасово окупованій території, куди українські військові і рятувальники наразі не можуть дістатися.  

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Теми: ООНКиївКаховська ГЕС
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