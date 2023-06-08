Прикордонники показали наслідки підриву Каховської ГЕС з висоти
Четвер, 8 червня 2023, 13:51
Державна прикордонна служба показала, як наразі виглядає Каховська ГЕС та затоплені поблизу села після підриву дамби окупантами.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: На відео видно масштаби підтоплень та розлив води після вибуху на ГЕС.
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Прикордонники показали наслідки підриву дамби Каховської ГЕС pic.twitter.com/jbhoauKpcH— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 8, 2023
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Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних території і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.
- Зеленський заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Він додав, що міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, мають негайно долучитися до порятунку людей з затоплених міст і сіл, зокрема на тимчасово окупованій території, куди українські військові і рятувальники наразі не можуть дістатися.