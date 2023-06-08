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Прикордонники показали наслідки підриву Каховської ГЕС з висоти

Альона Мазуренко Четвер, 8 червня 2023, 13:51
Прикордонники показали наслідки підриву Каховської ГЕС з висоти
скриншот

Державна прикордонна служба показала, як наразі виглядає Каховська ГЕС та затоплені поблизу села після підриву дамби окупантами.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: На відео видно масштаби підтоплень та розлив води після вибуху на ГЕС.

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Теми: Каховська ГЕСПрикордонна службавійна
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