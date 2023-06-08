У Конгресі США поновили тиск на Байдена з вимогою надати Україні ATACMS

Американські законодавці з Республіканської і Демократичної партій знову наполягають на тому, щоб адміністрація Байдена надіслала Україні боєприпаси великої дальності, оскільки довгоочікуваний контрнаступ Києва, схоже, розпочався.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Маючи дальність польоту понад 300 кілометрів, що майже в чотири рази перевищує дальність існуючих в Україні ракет, армійська тактична ракетна система (ATACMS) була предметом інтенсивних дебатів протягом багатьох місяців.

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Майже рік тому радник з питань національної безпеки Джейк Салліван побоювався, що відправка ATACMS може призвести до переростання конфлікту в Третю світову війну, оскільки Україна може використати цю зброю для атак вглиб російської території.

Але в останні тижні опозиція адміністрації до відправки озброєнь демонструє ознаки ослаблення. Сам президент Джо Байден нещодавно дав зрозуміти, що він може бути відкритий до відправки ATACMS. Відповідаючи на запитання, чи може Вашингтон погодитися надати ракети, президент сказав наприкінці травня, що ця можливість "все ще в грі". Пізніше речник Білого дому заявив, що політика адміністрації не змінилася.

Тепер група членів Палати представників на чолі з законодавцем Джейсоном Кроу посилює тиск. У листі до Байдена в четвер 10 законодавців-республіканців і демократів закликали президента якнайшвидше дати зелене світло ATACMS.

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"Війна в Україні перетворилася на конфлікт на виснаження. Ми можемо і повинні допомогти вийти з цього глухого кута. Швидко надавши українським силам ці додаткові можливості, ми можемо значно підвищити їхні шанси на перемогу, відновити мир в Європі та забезпечити більш стабільний і процвітаючий світ", – написали законодавці.

Прихильники відправки ATACMS кажуть, що оскільки вони стріляють з високомобільних артилерійських ракетних систем, які вже відправлені в Україну, вони не потребують тривалої підготовки та/або логістичних ланцюжків, і можуть бути відправлені негайно.

У листі також міститься заклик до президента схвалити інше сучасне озброєння, включаючи винищувачі F-16 американського виробництва та додаткові засоби протиповітряної оборони, такі як ще одна система протиракетної оборони Patriot. Вони також закликають його прискорити передачу американських танків M1 Abrams, які, як очікується, прибудуть в Україну до кінця року.

Американські посадовці стали менш стурбовані тим, що відправка більш сучасного озброєння може призвести до ескалації конфлікту, оскільки Україна неодноразово доводила, що не буде використовувати американську техніку для нанесення ударів по російській території, сказав Кроу.

Він визнав, що небажання надсилати ATACMS більше пов'язане з побоюваннями Пентагону, що США мають обмежену кількість ракет на своїх складах. Але контраргумент Кроу полягає в тому, що варто піти на короткостроковий ризик і відправити ATACMS, щоб допомогти Україні виграти війну. За його словами, довгостроковий план Пентагону полягає в тому, щоб у будь-якому випадку відмовитися від ATACMS і перейти на більш досконалі ракети, які перебувають в стадії розробки.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала "тих, хто може" надати Україні далекобійне озброєння.