Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трампу можуть оголосити ще одне кримінальне обвинувачення через секретні документи – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 8 червня 2023, 17:04

Колишньому президенту США Дональду Трампу загрожує ще одне кримінальне обвинувачення у зв’язку з неналежним зберіганням секретних документів у своїй резиденції у Флориді.

Про це повідомили низка американських ЗМІ, зокрема CNN, ABC News та Politico, пише "Європейська правда".

За інформацією видань, федеральні прокурори повідомили Трампу, що він є об’єктом кримінального розслідування, пов’язаного з неналежним ставленням до таємних документів. Цей крок не означає, що Трамп обов’язково стане обвинуваченим, але на таку ймовірність вказує низка чинників.

По-перше, нещодавно стало відомо про запис у розпорядженні федеральних прокурорів, на якому експрезидент США сам зізнався у зберіганні таємного документа, пов’язаного з ядерною програмою Ірану.

По-друге, юридична команда Трампа нещодавно відвідувала Міністерство юстиції США, яке виконує функції прокуратури у справах федерального рівня – як-то з неналежним поводженням із документами.

Крім того, вважається, що фінальні слухання проводить так зване велике журі – орган, який встановлює, чи існують підстави оголошувати обвинувачення в тій чи іншій справі.

Якщо Трампу оголосять обвинувачення у справі про секретні документи, воно стане другим кримінальним обвинуваченням проти експрезидента США після підозри у незаконному фінансуванні передвиборної кампанії.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше міністерство юстиції США оприлюднило судовий документ із підставами для проведення обшуків у Мар-а-Лаго, де вказало, що документи, які забрав Трамп, можуть ставити під загрозу національну безпеку.

Детальніше про цю справу читайте у статті на сайті "Європейської правди".

Теми: ТрампСШАІранядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Руйнування Каховської ГЕС: до Криму вода не надходитиме щонайменше рік – "Укргідроенерго"

Контрнаступ: Міноборони вже нарахувало 7 звільнених населених пунктів

Кулеба: Партнери не сумніваються, що Україна не причетна до підриву Каховської ГЕС

мапаУкраїна наступає на кількох напрямках, але з перемінним успіхом – західні ЗМІ

Мінна небезпека зросла на узбережжі Одещини

відеоДрон знищив супутникову систему зв’язку росіян: у Мінцифри показали відео

Усі новини...
Трамп
Пенс підтримав допомогу Україні і розкритикував Трампа, що називав Путіна генієм
Зеленський відповів на слова Трампа, який хотів би "завершити війну за 24 години"
Джонсон поговорив із Трампом про війну в Україні
Останні новини
23:44
Новий президент Латвії: перепоною для вступу України до НАТО є не Угорщина
23:35
Як виховувати дитину одному – поради психологів
23:28
ЗСУ за тиждень взяли під контроль 16 кв. км на Бахмутському напрямку – Маляр
23:17
ЗМІ: США у вівторок оголосять про нову військову допомогу Україні, зокрема БМП
23:09
Розпад Росії після війни можливий, але є й інші сценарії – глава МЗС Латвії
22:55
Результати невтішні: Зеленський анонсував "проєкти рішень" щодо відповідальних за укриття
22:44
Макрон: Контрнаступ України може тривати "тижні, а то й місяці"
22:33
Зеленський провів Ставку: Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно
22:17
США просувають реформу Радбезу ООН: більше постійних членів, але без права вето – WP
21:58
фотоРосіяни вдарили по місту на Донеччині: є загиблий та поранені
Усі новини...
Реклама: