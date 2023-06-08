Трампу можуть оголосити ще одне кримінальне обвинувачення через секретні документи – ЗМІ

Колишньому президенту США Дональду Трампу загрожує ще одне кримінальне обвинувачення у зв’язку з неналежним зберіганням секретних документів у своїй резиденції у Флориді.

Про це повідомили низка американських ЗМІ, зокрема CNN, ABC News та Politico, пише "Європейська правда".

За інформацією видань, федеральні прокурори повідомили Трампу, що він є об’єктом кримінального розслідування, пов’язаного з неналежним ставленням до таємних документів. Цей крок не означає, що Трамп обов’язково стане обвинуваченим, але на таку ймовірність вказує низка чинників.

По-перше, нещодавно стало відомо про запис у розпорядженні федеральних прокурорів, на якому експрезидент США сам зізнався у зберіганні таємного документа, пов’язаного з ядерною програмою Ірану.

По-друге, юридична команда Трампа нещодавно відвідувала Міністерство юстиції США, яке виконує функції прокуратури у справах федерального рівня – як-то з неналежним поводженням із документами.

Крім того, вважається, що фінальні слухання проводить так зване велике журі – орган, який встановлює, чи існують підстави оголошувати обвинувачення в тій чи іншій справі.

Якщо Трампу оголосять обвинувачення у справі про секретні документи, воно стане другим кримінальним обвинуваченням проти експрезидента США після підозри у незаконному фінансуванні передвиборної кампанії.

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Раніше міністерство юстиції США оприлюднило судовий документ із підставами для проведення обшуків у Мар-а-Лаго, де вказало, що документи, які забрав Трамп, можуть ставити під загрозу національну безпеку.

Детальніше про цю справу читайте у статті на сайті "Європейської правди".