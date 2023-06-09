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Вода на Херсонщині нарешті починає спадати: за ніч на 20 см − голова ОВА

Ірина БалачукП'ятниця, 9 червня 2023, 09:01
Вода на Херсонщині нарешті починає спадати: за ніч на 20 см − голова ОВА
Фото МВС

Рівень підтоплення у Херсонській області нарешті почав зменшуватися − за минулу ніч вода спала приблизно на 20 см, триває евакуація людей та тварин.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "По оперативній ситуації: в середньому по правобережжю вода тримається на відмітці 5,38 м, по Херсону − 5,35 м. Вже бачимо, що на 20 см за ніч вода спала.

Попередньо на сьогоднішній ранок затоплено 3 624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини.

На ранок евакуювали 2 352 людини. Рятуємо і друзів наших менших − евакуйовано близько 550 тварин".

Деталі: Голова ОВА закликав усіх, хто перебуває у зоні підтоплення виїжджати, а не намагатися пересидіти, бо так люди наражають себе на небезпеку. Він запевнив, що влада допоможе з евакуацією, розселенням і матеріальною допомогою.

Пряма мова Прокудіна: "Усі служби працюють цілодобово, кожен тримає свій фронт − і ніхто не жаліється. Єдине, чого нам бракує − це лише часу. 24 годин на добу мало, щоб вирішити усі питання. Але ми створили кол-центр 0 800 101 102, який оперативно прийматиме всі дзвінки".

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Деталі: Херсонська ОВА також закликала усіх волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, наразі утриматися від відвідування Херсона. Прохання пов’язане з тим, що через постійні російські обстріли безпекова ситуація в місті погіршилася.

"За необхідності ми окремо повідомимо, якщо буде потреба в такій допомозі! Нині достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій", − наголосили в ОВА.

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Теми: Херсонська областьКаховська ГЕС
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