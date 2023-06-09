Вода на Херсонщині нарешті починає спадати: за ніч на 20 см − голова ОВА
Рівень підтоплення у Херсонській області нарешті почав зменшуватися − за минулу ніч вода спала приблизно на 20 см, триває евакуація людей та тварин.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова Прокудіна: "По оперативній ситуації: в середньому по правобережжю вода тримається на відмітці 5,38 м, по Херсону − 5,35 м. Вже бачимо, що на 20 см за ніч вода спала.
Попередньо на сьогоднішній ранок затоплено 3 624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини.
На ранок евакуювали 2 352 людини. Рятуємо і друзів наших менших − евакуйовано близько 550 тварин".
Деталі: Голова ОВА закликав усіх, хто перебуває у зоні підтоплення виїжджати, а не намагатися пересидіти, бо так люди наражають себе на небезпеку. Він запевнив, що влада допоможе з евакуацією, розселенням і матеріальною допомогою.
Пряма мова Прокудіна: "Усі служби працюють цілодобово, кожен тримає свій фронт − і ніхто не жаліється. Єдине, чого нам бракує − це лише часу. 24 годин на добу мало, щоб вирішити усі питання. Але ми створили кол-центр 0 800 101 102, який оперативно прийматиме всі дзвінки".
Деталі: Херсонська ОВА також закликала усіх волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, наразі утриматися від відвідування Херсона. Прохання пов’язане з тим, що через постійні російські обстріли безпекова ситуація в місті погіршилася.
"За необхідності ми окремо повідомимо, якщо буде потреба в такій допомозі! Нині достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій", − наголосили в ОВА.
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"Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні
Передісторія:
- У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, станцію неможливо відновити. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці ЗАЕС.
- Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.
- Володимир Зеленський наголосив, що створена росіянами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну у деокупації власних території і не збільшила шанси окупантів залишитись на цій землі.
- Зеленський заявив, що шокований реакцією ООН і Червоного Хреста на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Він додав, що міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, мають негайно долучитися до порятунку людей з затоплених міст і сіл, зокрема на тимчасово окупованій території, куди українські військові і рятувальники наразі не можуть дістатися.