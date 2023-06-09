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У Німеччині допустили надання аеродромів для навчання українських пілотів на F-16

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 09:44
У Німеччині допустили надання аеродромів для навчання українських пілотів на F-16
Фото pixabay.com

Німеччина могла б надати свої аеродроми для навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Як пише "Європейська правда", про це заявила очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман в інтерв'ю Bild.

"У нашому портфоліо ніколи не було F-16, але ми можемо надати в розпорядження аеропорти Німеччини у ролі хабу або запропонувати базову підготовку для пілотів, які до цього часу літали лише на МіГ-ах. Фактичну підготовку на F-16 мають здійснювати країни, які також літають на цій платформі", – сказала вона.

Коментуючи можливе членство України у НАТО, Штрак-Ціммерман заявила, що поки це неможливо.

"Україна наразі не може стати членом НАТО. Це заборонено статутом, оскільки Україна, хоч і не винна у цьому, але перебуває у стані війни. Вимоги для того, щоб стати членом НАТО, є складними і різноманітними. Вони завжди мають бути виконані", – сказала вона.

"Тим не менш, для України було б розумно взяти участь у зустрічі у Вільнюсі, тим більше, що також буде дуже важливо, у який спосіб НАТО надасть Україні гарантії безпеки після закінчення цієї війни", – зазначила Штрак-Ціммерманн.

Нагадаємо, протягом останнього тижня Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли, серед іншого, вісім гусеничних всюдиходів підвищеної прохідності Bandvagn 206.

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Теми: Німеччинавинищувачідопомога Україні
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