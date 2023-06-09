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В Германии допустили предоставление аэродромов для обучения украинских пилотов на F-16

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 09:44
В Германии допустили предоставление аэродромов для обучения украинских пилотов на F-16
Фото pixabay.com

Германия могла бы предоставить свои аэродромы для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью Bild.

"В нашем портфолио никогда не было F-16, но мы можем предоставить в распоряжение аэропорты Германии в качестве хаба или предложить базовую подготовку для пилотов, которые до сих пор летали только на МиГах. Фактическая подготовка на F-16 должна осуществляться странами, которые также летают на этой платформе", – сказала она.

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Комментируя возможное членство Украины в НАТО, Штрак-Циммерман заявила, что пока это невозможно.

"Украина пока не может стать членом НАТО. Это запрещено уставом, поскольку Украина, хоть и не виновата в этом, но находится в состоянии войны. Требования для того, чтобы стать членом НАТО, являются сложными и разнообразными. Они всегда должны быть выполнены", – сказала она.

"Тем не менее, для Украины было бы разумно принять участие во встрече в Вильнюсе, тем более, что также будет очень важно, как НАТО предоставит Украине гарантии безопасности после окончания этой войны", – отметила Штрак-Циммерманн.

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Напомним, в течение последней недели Германия передала Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли, среди прочего, восемь гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206.

Темы: Германияистребителипомощь Украине
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