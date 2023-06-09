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На Київщині заборонили всі розважальні заходи після 21:00

Валентина РоманенкоП'ятниця, 9 червня 2023, 15:37
На Київщині заборонили всі розважальні заходи після 21:00
ілюстративне ФОТО: PIXABAY

Рішенням оперативного штабу на Київщині запроваджують обмеження: всі розважальні заходи мають закінчуватись не пізніше 21:00.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація у Telegram

Дослівно: "На засіданні оперативного штабу КОВА ухвалили рішення про часові обмеження. Відтак на Київщині всі розважальні заходи мають закінчувати свою роботу не пізніше 21:00.

Комендантська година продовжує діяти з 00:00 до 5:00. Тому на цей період усі розважальні заклади без винятку повинні припиняти свою роботу".

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Деталі: В обладміністрації нагадують, що за порушення комендантської години законом передбачена відповідальність.

Повідомляється, що перевірки щодо дотримання норм у регіоні будуть проводитися регулярно із залученням працівників поліції.

Теми: Київська областькомендантська година
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