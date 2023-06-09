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МЗС відреагувало на передачу Угорщині українських військовополонених з РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 9 червня 2023, 16:10

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на дані угорської влади про передачу з Росії до Угорщини 11 військовополонених – закарпатських угорців.

Про це у Facebook написав речник українського МЗС Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

За його словами, український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами, а про передачу 11 військовополонених Україна дізналася із заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини.

Ніколенко зауважив, що сьогодні до МЗС запросили тимчасового повіреного Угорщини для предметної розмови.

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"Українська сторона передала звернення надати детальну інформацію про наших громадян та невідкладно забезпечити до них доступ для українського консула, аби ознайомитися із їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу. Під час зустрічі окремо наголосили на необхідності координації взаємодії із таких чутливих питань, як звільнення військовополонених", – зазначив він.

Водночас представник МЗС наголосив, що "звільнення українських військовополонених – це завжди гарна новина".

Раніше віцепрем’єр Угорщини у церковних справах Жолт Шем’єн підтвердив інформацію про передачу з Росії до Угорщини 11 військовополонених, закарпатських угорців, про що раніше заявила Російська православна церква.

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Передачу полонених координував сам Шем'єн.

Теми: УгорщинаполоненіУкраїнаРосія
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