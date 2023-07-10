Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Туреччина не висувала жодних умов Києву щодо повернення командирів "Азову" − посол

Ірина БалачукПонеділок, 10 липня 2023, 12:29
Туреччина не висувала жодних умов Києву щодо повернення командирів Азову − посол
Зустріч з "азовцями". Фото ОП

Жодних умов з приводу повернення командирів оборони Маріуполя Туреччина Києву не висувала, повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар.

Джерело: Боднар в ефірі проєкту Радіо Свобода "Свобода Ранок"

Пряма мова посла: "Насправді будь-яких умов, про які мені було б відомо, щодо повернення наших військовослужбовців не було висунуто. Навпаки, це якраз особливість цієї позиції турецької сторони як медіатора, яка надає так звані добрі послуги для того, щоб сам процес тривав. Її роль, звичайно, у цьому процесі також важлива. Оскільки піднімаються її рейтинги".

Деталі: Боднар також розповів, що переговори щодо звільнення командирів тривали кілька місяців. І до цього процесу був залучений "увесь дипломатичний авангард".

Зокрема, за його словами, і президент Володимир Зеленський піднімав це питання під час попередніх телефонних розмов зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Боднар вважає, що в Анкарі зацікавлені у цій операції, бо в такий спосіб Туреччина посилює свої позиції на міжнародній арені і в комунікації з РФ.

"Давайте не рахувати, що це тільки добрий жест в сторону України. Але це також посилення позицій Туреччини в комунікації з російською стороною", – сказав посол.

Передісторія:

Теми: Азов Туреччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Азов
Командири "Азова" обіцяють іще сказати своє слово в бою
"Їм час бути вдома": Зеленський і командири захисників "Азовсталі" приїхали до Львова
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
Усі новини...
Реклама: