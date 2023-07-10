Туреччина не висувала жодних умов Києву щодо повернення командирів "Азову" − посол

Жодних умов з приводу повернення командирів оборони Маріуполя Туреччина Києву не висувала, повідомив посол України у Туреччині Василь Боднар.

Джерело: Боднар в ефірі проєкту Радіо Свобода "Свобода Ранок"

Пряма мова посла: "Насправді будь-яких умов, про які мені було б відомо, щодо повернення наших військовослужбовців не було висунуто. Навпаки, це якраз особливість цієї позиції турецької сторони як медіатора, яка надає так звані добрі послуги для того, щоб сам процес тривав. Її роль, звичайно, у цьому процесі також важлива. Оскільки піднімаються її рейтинги".

Деталі: Боднар також розповів, що переговори щодо звільнення командирів тривали кілька місяців. І до цього процесу був залучений "увесь дипломатичний авангард".

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Зокрема, за його словами, і президент Володимир Зеленський піднімав це питання під час попередніх телефонних розмов зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Боднар вважає, що в Анкарі зацікавлені у цій операції, бо в такий спосіб Туреччина посилює свої позиції на міжнародній арені і в комунікації з РФ.

"Давайте не рахувати, що це тільки добрий жест в сторону України. Але це також посилення позицій Туреччини в комунікації з російською стороною", – сказав посол.

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