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500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя

Катерина ТищенкоНеділя, 27 серпня 2023, 17:50
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Акція на підтримку захисників Маріуполя 27 серпня, фото: Суспільне

На Майдані Незалежності в Києві 27 серпня відбулась мирна акція на підтримку Маріупольського гарнізону.

Джерело: Суспільне

Акція на підтримку захисників Маріуполя 27 серпня, фото: Суспільне
Акція на підтримку захисників Маріуполя 27 серпня, фото: Суспільне

Деталі: Акцію провели, щоб нагадати про оборонців Маріуполя, які вже 500 днів перебувають у російському полоні.

Ініціаторами акції виступили родини військовополонених прикордонників Маріуполя.

У заході взяли участь близько 200 людей.

Одна з учасниць зазначила, що її син перебуває в російському полоні. За її словами, такі акції відбуваються не вперше і ставлять за мету привернення уваги світової спільноти до України.

Передісторія:

  • Захисники Маріуполя кілька місяців, до середини травня 2022 року, тримали оборону, ховаючись від російських атак у підземеллях "Азовсталі". 
  • Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
  • З того часу певну кількість захисників "Азовсталі" вдалося повернути за обміном.
  • 29 липня 2022 року понад 50 українських полонених загинули від теракту росіян у колонії в Оленівці Донецької області.
  • 8 липня 2023 року в Україну з Туреччини повернулися військові командири, які захищали "Азовсталь", а потім після звільнення з російського полону за обміном перебували в цій країні.

Теми: МаріупольАзов акціїполонені
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