500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Неділя, 27 серпня 2023, 17:50
На Майдані Незалежності в Києві 27 серпня відбулась мирна акція на підтримку Маріупольського гарнізону.
Джерело: Суспільне
Деталі: Акцію провели, щоб нагадати про оборонців Маріуполя, які вже 500 днів перебувають у російському полоні.
Ініціаторами акції виступили родини військовополонених прикордонників Маріуполя.
У заході взяли участь близько 200 людей.
Одна з учасниць зазначила, що її син перебуває в російському полоні. За її словами, такі акції відбуваються не вперше і ставлять за мету привернення уваги світової спільноти до України.
Передісторія:
- Захисники Маріуполя кілька місяців, до середини травня 2022 року, тримали оборону, ховаючись від російських атак у підземеллях "Азовсталі".
- Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
- З того часу певну кількість захисників "Азовсталі" вдалося повернути за обміном.
- 29 липня 2022 року понад 50 українських полонених загинули від теракту росіян у колонії в Оленівці Донецької області.
- 8 липня 2023 року в Україну з Туреччини повернулися військові командири, які захищали "Азовсталь", а потім після звільнення з російського полону за обміном перебували в цій країні.