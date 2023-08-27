500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя

На Майдані Незалежності в Києві 27 серпня відбулась мирна акція на підтримку Маріупольського гарнізону.

Джерело: Суспільне

Акція на підтримку захисників Маріуполя 27 серпня, фото: Суспільне

Деталі: Акцію провели, щоб нагадати про оборонців Маріуполя, які вже 500 днів перебувають у російському полоні.

Ініціаторами акції виступили родини військовополонених прикордонників Маріуполя.

У заході взяли участь близько 200 людей.

Одна з учасниць зазначила, що її син перебуває в російському полоні. За її словами, такі акції відбуваються не вперше і ставлять за мету привернення уваги світової спільноти до України.

Передісторія: