Фото Пригожина у спідньому в таборі "Вагнера": ЗМІ припускають, що воно справжнє

Фото нібито Євгена Пригожина у таборі, схожому на той, що побудований для "вагнерівців" у Білорусі, може бути справжнім, адже в цей час борт ватажка "Вагнера" літав до Білорусі.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: Вранці у проросійських Telegram-каналах з’явилося фото людини, схожої на Євгена Пригожина, яка сидить у спідній білизні на ліжку в наметі.

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"Беларускі Гаюн" повідомляє, що канал, який першим опублікував цю фотографію об 11:52, спочатку написав, що фото з'явилося в одному з чатів і "в метаданих оригінального фото дата зйомки 12 червня 7.24 ранку". Однак пізніше пост був відредагований і червень змінився на липень.

Дослівно: "Припустимо, що це фото дійсно було зроблено 12 липня о 7:24, і в такому разі Євген Пригожин дійсно був у таборі під Осиповичами, а точніше він там ночував.

Дивіться, 11 липня ми писали, що борт Євгена Пригожина в 3-й раз прилетів до Білорусі. Він приземлився в Мачулищах о 19:40. Далі, о 20:05 з аеродрому "Мачулищі" в район Осиповичів вилетіли 2 вертольоти: Мі-24 і Мі-8 ВПС РБ.

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Наступного дня, 12 липня, в район Осиповичів із Мачулищ знову літали гелікоптери Мі-24 і Мі-8 ВПС РБ, які повернулися до Мачулищ о 14:27 і 14:30. І головне, через 2 години і 20 хвилин із Мачулищ до РФ, а точніше до Санкт-Петербурга, полетів борт Пригожина".

Більше деталей: Таким чином, якщо фото дійсно зроблене 12.07 о 7:24, то цілком імовірно, що Пригожин прилетів до Мачулищ увечері 11 липня, вертольотом був доправлений до наметового табору в с. Ціль, там переночував і вилетів із Мачулищ наступного дня.

На попередніх фото з наметового табору підлога також вкрита ДСП, у наметах є квадратні вікна з хрестоподібною перемичкою і присутні намети білого кольору.

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