Фото Пригожина у спідньому в таборі "Вагнера": ЗМІ припускають, що воно справжнє
Фото нібито Євгена Пригожина у таборі, схожому на той, що побудований для "вагнерівців" у Білорусі, може бути справжнім, адже в цей час борт ватажка "Вагнера" літав до Білорусі.
Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"
Деталі: Вранці у проросійських Telegram-каналах з’явилося фото людини, схожої на Євгена Пригожина, яка сидить у спідній білизні на ліжку в наметі.
"Беларускі Гаюн" повідомляє, що канал, який першим опублікував цю фотографію об 11:52, спочатку написав, що фото з'явилося в одному з чатів і "в метаданих оригінального фото дата зйомки 12 червня 7.24 ранку". Однак пізніше пост був відредагований і червень змінився на липень.
Дослівно: "Припустимо, що це фото дійсно було зроблено 12 липня о 7:24, і в такому разі Євген Пригожин дійсно був у таборі під Осиповичами, а точніше він там ночував.
Дивіться, 11 липня ми писали, що борт Євгена Пригожина в 3-й раз прилетів до Білорусі. Він приземлився в Мачулищах о 19:40. Далі, о 20:05 з аеродрому "Мачулищі" в район Осиповичів вилетіли 2 вертольоти: Мі-24 і Мі-8 ВПС РБ.
Наступного дня, 12 липня, в район Осиповичів із Мачулищ знову літали гелікоптери Мі-24 і Мі-8 ВПС РБ, які повернулися до Мачулищ о 14:27 і 14:30. І головне, через 2 години і 20 хвилин із Мачулищ до РФ, а точніше до Санкт-Петербурга, полетів борт Пригожина".
Більше деталей: Таким чином, якщо фото дійсно зроблене 12.07 о 7:24, то цілком імовірно, що Пригожин прилетів до Мачулищ увечері 11 липня, вертольотом був доправлений до наметового табору в с. Ціль, там переночував і вилетів із Мачулищ наступного дня.
На попередніх фото з наметового табору підлога також вкрита ДСП, у наметах є квадратні вікна з хрестоподібною перемичкою і присутні намети білого кольору.
Передісторія:
- Російське видання "Вёрстка" повідомило, що в Білорусі почали зводити табори для розміщення бойовиків ПВК "Вагнер" після домовленостей з Олександром Лукашенком, який вів переговори з Євгеном Пригожиним.
- Державна прикордонна служба України спростовувала цю інформацію. У ДПСУ наголосили, що розвідка ретельно відстежує ситуацію в країні, яка є поплічником держави-агресора РФ.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 27 червня заявив, що в Білорусі не будують таборів для ПВК "Вагнер", але за необхідності "допоможуть із розміщенням".
- "Ми поки ніяких таборів не будуємо. Але якщо вони захочуть (я так розумію, вони дивляться окремі території), ми їх розмістимо. Ставте намети, будь ласка. Але поки що вони перебувають у Луганську у своїх таборах... Ми їм запропонували одну з покинутих частин. Будь ласка - паркан є, все є. Ставте намети. Чим можемо, допоможемо. Поки визначаться, чим їм займатися", - заявив білоруський диктатор.
- Президент Володимир Зеленський упевнений, що бойовики ПВК "Вагнер" не нападуть на Україну з Білорусі.