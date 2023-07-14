Фото Пригожина в исподнем в лагере "Вагнера": СМИ допускают, что оно настоящее
Фото якобы Евгения Пригожина в лагере, похожем на тот, что построен для "вагнеровцев" в Беларуси, может быть настоящим, ведь в это время борт главаря "Вагнера" летал в Беларусь.
Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"
Детали: Утром в пророссийских Telegram-каналах появилось фото человека, похожего на Евгения Пригожина, который сидит в нижнем белье на кровати в палатке.
"Беларускі Гаюн" сообщает, что канал, который первым опубликовал эту фотографию в 11:52, сначала написал, что фото появилось в одном из чатов и "в метаданных оригинального фото дата съемки 12 июня 7.24 утра". Однако позже пост был отредактирован и июнь изменился на июль.
Дословно: "Предположим, что это фото действительно было сделано 12 июля в 7:24 и в таком случае Евгений Пригожин действительно был в лагере под Осиповичами, а точнее он там ночевал.
Смотрите, 11 июля мы писали, что борт Евгения Пригожина в 3-й раз прилетел в Беларусь. Он приземлился в Мачулищах в 19:40. Далее, в 20:05 с аэродрома "Мачулищи" в район Осиповичей вылетели 2 вертолета: Ми-24 и Ми-8 ВВС РБ.
На следующий день, 12 июля, в район Осиповичей из Мачулищ снова летали вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВВС РБ, которые вернулись в Мачулищи в 14:27 и 14:30. И главное, через 2 часа и 20 минут из Мачулищ в РФ, а точнее в Санкт-Петербург, полетел борт Пригожина".
Больше деталей: Таким образом, если фото действительно сделано 12.07 в 7:24, то это вполне вероятно, что Пригожин прилетел в Мачулищ вечером 11 июля, вертолетом был доставлен в палаточный лагерь в с. Циль, там переночевал и вылетел из Мачулищ на следующий день.
На предыдущих фото из палаточного лагеря пол также покрыт ДСП, в палатках есть квадратные окна с крестообразной перемычкой и присутствуют палатки белого цвета.
Предыстория:
- Российское издание "Вёрстка" сообщило, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения боевиков ЧВК "Вагнер" после договоренностей с Александром Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным.
- Государственная пограничная служба Украины опровергла эту информацию. В ГПСУ отметили, что разведка тщательно отслеживает ситуацию в стране, которая является пособником государства-агрессора РФ.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 27 июня заявил, что в Беларуси не строят лагерей для ЧВК "Вагнер", но при необходимости "помогут с размещением".
- "Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях.. Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста - забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься", – заявил белорусский диктатор.
- Президент Владимир Зеленский уверен, что боевики ЧВК "Вагнер" не нападут на Украину из Беларуси.