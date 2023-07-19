Російське видання з посиланням на незалежну соцгрупу Russian Field повідомляє, що у ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина до "заколоту" в Росії була підтримка серед населення і багато росіян підтримали б його кандидатуру на посаді президента, але все змінилося після 2 днів "повстання" найманців.

Джерело: The Insider

Дослівно: "Згідно з даними різних соціологічних груп, незадовго до "повстання" Пригожин був на піку своєї популярності.

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І серед тих респондентів, які погоджувалися говорити з соціологами, він посідав друге місце після Путіна як кандидат на посаду наступного президента.

Однак після заколоту він розгубив усю свою підтримку, а разом із ним репутаційної шкоди зазнали і Путін, і Шойгу".

Деталі: Так, у травні 2023 року незалежна соцгрупа Russian Field провела телефонне опитування, де дізналася про бажаного кандидата на посаду наступного президента Росії.

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Серед тих, хто відповів, перше місце посів російський диктатор Володимир Путін, а далі на друге місце вперше за всю історію спостережень вийшов Пригожин. За нього були готові віддати голоси 2% росіян.

При цьому ще у лютому майже 15% опитаних про Пригожина взагалі нічого не знали.

Соціологи відзначили, що це дуже висока оцінка, адже такого рівня підтримки не мав жоден федеральний політик.

Перед початком заколоту (16-19 червня) Russian Field укотре виміряла ставлення росіян до так званої "спеціальної військової операції" і до провідних російських політиків, долучивши до опитування Пригожина.

З тих, хто відповів, майже половина опитаних сказали, що схвалюють діяльність ватажка найманців. За підсумками того опитування підтримка діяльності Пригожина зросла порівняно з лютим із 41 до 55%.

23 червня, одразу після початку заколоту Russian Field запустила нове опитування, щоб перевірити миттєву зміну ставлення до "повара" Путіна.

У підсумку після подій 23-24 червня ставлення до Пригожина різко погіршилося, але 29% опитаних все ж продовжують підтримувати його дії.

До початку заколоту про конфлікт між Пригожиним і Міноборони РФ знали тільки трохи більше ніж половина опитаних, з них 45% ставали на бік Пригожина і лише 12% - на бік Міноборони РФ.

Після заколоту ситуація "перевернулася": тепер 41% респондентів повідомили, що в конфлікті їм ближча позиція Міноборони РФ, і 20% продовжили займати позицію Пригожина.

Останнє червневе опитування показало, що 20% респондентів вважають, що в ПВК "Вагнер" був шанс здійснити військовий переворот, а дві третини опитаних зазначили, що вони задоволені тим, чим закінчився конфлікт.

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