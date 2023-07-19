После мятежа Пригожин потерял поддержку россиян, а до того мог тягаться с Путиным – СМИ

Российское издание со ссылкой на независимую соцгруппу Russian Field сообщает, что у главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина до "мятежа" в России была поддержка среди населения и многие россияне поддержали бы его кандидатуру на посту президента, но все изменилось после 2 дней "восстания" наемников.

Источник: The Insider

Дословно: "Согласно данным различных социологических групп, незадолго до "восстания" Пригожин был на пике своей популярности.

И среди тех респондентов, которые соглашались говорить с социологами, он занимал второе место после Путина как кандидат на пост следующего президента.

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Однако после мятежа он растерял всю свою поддержку, а вместе с ним репутационный ущерб понесли и Путин, и Шойгу".

Детали: Так, в мае 2023 года независимая соцгруппа Russian Field провела телефонный опрос, где узнала о желаемом кандидате на пост следующего президента России.

Среди ответивших первое место занял российский диктатор Владимир Путин, а дальше на второе место впервые за всю историю наблюдений вышел Пригожин. За него были готовы отдать голоса 2% россиян.

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При этом еще в феврале почти 15% опрошенных о Пригожине вообще ничего не знали.

Социологи отметили, что это очень высокая оценка, ведь такого уровня поддержки не имел ни один федеральный политик.

Перед началом мятежа (16-19 июня) Russian Field в очередной раз измерила отношение россиян к так называемой "специальной военной операции" и к ведущим российским политикам, включив в опрос Пригожина.

Из тех, кто ответил, почти половина опрошенных сказали, что одобряют деятельность главаря наемников. По итогам того опроса поддержка деятельности Пригожина выросла по сравнению с февралем с 41 до 55%.

23 июня, сразу после начала мятежа Russian Field запустила новый опрос, чтобы проверить мгновенное изменение отношения к "повару" Путина.

В итоге после событий 23-24 июня отношение к Пригожину резко ухудшилось, но 29% опрошенных все же продолжают поддерживать его действия.

До начала мятежа о конфликте между Пригожиным и Минобороны РФ знали только чуть больше половины опрошенных, из них 45% становились на сторону Пригожина и лишь 12% - на сторону Минобороны РФ.

После мятежа ситуация "перевернулась": теперь 41% респондентов сообщили, что в конфликте им ближе позиция Минобороны РФ, и 20% продолжили занимать позицию Пригожина.

Последний июньский опрос показал, что 20% респондентов считают, что у ЧВК "Вагнер" был шанс совершить военный переворот, а две трети опрошенных отметили, что они довольны тем, чем закончился конфликт.

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