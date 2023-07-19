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НАЗК: Одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн

Олександр ШумілінСереда, 19 липня 2023, 16:24
НАЗК: Одеський військком Борисов незаконно збагатився на 188 млн
ЄВГЕН БОРИСОВ, ФОТО АРМІЯINFORM

Національне агентство із питань запобігання корупції склало обґрунтований висновок щодо незаконного збагачення керівника Одеського регіонального центру комплектування Євгена Борисова. Йдеться про суму 188 мільйонів гривень.

Джерело: голова НАЗК Олександр Новіков, відповідаючи на питання під час пресконференції

Пряма мова: "Буквально сьогодні (19липня – ред.) від НАЗК буде направлено обґрунтований висновок щодо незаконного збагачення керівника Одеського регіонального центру комплектування (йдеться про Євгена Борисова – ред.). Це фактично рекордний висновок щодо встановленого факту незаконного збагачення – 188 мільйонів грн…

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Тільки один об’єкт, куплений в Іспанії на матір цієї людини, вартує 3,7 млн євро. Це 15 грудня минуло року, коли Україна щоденно була під обстрілами росіян. І таких об’єктів ще кілька. Всі вартістю від пів мільйона євро.

Ми встановили, що за поясненнями цієї особи, кошти були сформовані шляхом надання позик. Загальна сума позик – 4,2 млн доларів. І ці позики надані різними підприємцями. Один із них це співвласник клубу "Ibiza", на 1 млн доларів… При цьому жодні відомості з податкової не підтверджують наявність у осіб відповідних коштів".

Деталі: За словами Новікова це "кричущі факти", окрім яких НАЗК встановило організацію одеським ТЦК цілих каналів незаконного виїзду за кордон. Наразі справа за цими фактами перебуває в Державному бюро розслідувань.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • В червні Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
  • У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія"повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.
  • Пізніше стало відомо, що стосовно Борисова провели службову перевірку, але підстав для відсторонення від посади не виявили.
  • Після цього президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити військкома.
  • Державне бюро розслідувань порушило провадження щодо фактів зловживань Борисова.

Теми: НАЗКОдесавійськовий облік
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