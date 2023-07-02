Ворог бив по Сумщині – зафіксовано 140 вибухів
Протягом минулого дня росіяни здійснили 25 обстрілів громад Сумської області, зафіксовано 140 вибухів.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Деталі: Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Есманська, Глухівська, Шалигинська громади.
По Есманській громаді здійснено мінометний обстріл, 20 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач.
По Миропільській громаді ворог бив з мінометів, 13 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватне домогосподарство та трактор.
У Краснопільській громаді зафіксовано артилерійський обстріл, 8 вибухів, та мінометний обстріл – 11 вибухів.
Глухівська громада: був мінометний обстріл, 8 вибухів.
На Білопільську громаду росіяни скинули 20 мін. Також були артобстріли (11 вибухів) та обстріл з АГС (8 вибухів).
По Великописарівській громаді здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів) та мінометний обстріл ( 6 вибухів ).
У Шалигинській громаді зафіксовано 6 вибухів з мінометів.
По Юнаківській громаді були мінометні обстріли – 11 вибухів.
По Хотінській громаді росіяни били з мінометів (6 вибухи) та артилерії (6 вибухів).