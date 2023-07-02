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Ворог бив по Сумщині – зафіксовано 140 вибухів

"Українська правда"Неділя, 2 липня 2023, 00:22
Ворог бив по Сумщині – зафіксовано 140 вибухів
Обстріл. Ілюстративне фото Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 25 обстрілів громад Сумської області, зафіксовано 140 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Есманська, Глухівська, Шалигинська громади.

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По Есманській громаді здійснено мінометний обстріл, 20 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач.

По Миропільській громаді ворог бив з мінометів, 13 вибухів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приватне домогосподарство та трактор.

У Краснопільській громаді зафіксовано  артилерійський обстріл, 8 вибухів, та мінометний обстріл – 11 вибухів.

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Глухівська громада: був  мінометний обстріл, 8 вибухів.

На Білопільську громаду росіяни скинули 20 мін. Також були артобстріли (11 вибухів) та обстріл з АГС (8 вибухів).

По Великописарівській громаді здійснено артилерійський обстріл (6 вибухів) та мінометний обстріл ( 6 вибухів ).

У Шалигинській громаді зафіксовано 6 вибухів з мінометів.

По Юнаківській громаді були мінометні обстріли – 11 вибухів.

По Хотінській громаді росіяни били з мінометів (6 вибухи) та артилерії (6 вибухів).

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