Враг бил по Сумщине – зафиксировано 140 взрывов

В течение прошлого дня россияне совершили 25 обстрелов общин Сумской области, зафиксировано 140 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская, Юнаковская, Хотинская, Эсманская, Глуховская, Шалыгинская громады.

По Эсманской громаде осуществлен минометный обстрел, 20 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждена линия электропередач.

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По Миропольской громаде враг бил из минометов, 13 взрывов. В результате одного из обстрелов повреждено частное домохозяйство и трактор.

В Краснопольской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел, 8 взрывов, и минометный обстрел - 11 взрывов.

Глуховская громада: был минометный обстрел, 8 взрывов.

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На Белопольскую общину россияне сбросили 20 мин. Также были артобстрелы (11 взрывов) и обстрел из АГС (8 взрывов).

По Великописаревской общине осуществлен артиллерийский обстрел (6 взрывов) и минометный обстрел (6 взрывов).

В Шалыгинской громаде зафиксировано 6 взрывов из минометов.

По Юнаковской общине были минометные обстрелы - 11 взрывов.

По Хотинской общине россияне били из минометов (6 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).