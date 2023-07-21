Путін набрехав, що Білорусі загрожує агресія, рветься захищати

Президент країни агресора Володимир Путні на нараді зі своїм Радбезом почав брехати, що проти Білорусі можуть розв′язати агресію, тому Росія готова буде відповісти всіма наявними засобами.

Джерело: російські пропагандисти

Пряма мова Путіна: "І розв'язання агресії проти Білорусії означатиме агресію проти Російської Федерації. На це ми відповідатимемо всіма наявними у нас засобами".

Деталі: Такі можливі дії зі сторони Росії Путін пояснив тим, що Білорусь є частиною так званої Союзної держави.

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