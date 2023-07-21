Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін набрехав, що Білорусі загрожує агресія, рветься захищати

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 липня 2023, 14:04
Путін набрехав, що Білорусі загрожує агресія, рветься захищати
Володимир Путін, скриншот

Президент країни агресора Володимир Путні на нараді зі своїм Радбезом почав брехати, що проти Білорусі можуть розв′язати агресію, тому Росія готова буде відповісти всіма наявними засобами.

Джерело: російські пропагандисти

Пряма мова Путіна: "І розв'язання агресії проти Білорусії означатиме агресію проти Російської Федерації. На це ми відповідатимемо всіма наявними у нас засобами".

Деталі: Такі можливі дії зі сторони Росії Путін пояснив тим, що Білорусь є частиною так званої Союзної держави.

Реклама:

Що було раніше:

  • 19 липня з’явилася інформація про вже 9-ту колону найманців, що рухається трасою М5 від Бобруйська в напрямку Осиповичів.
  • Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.
  • В Білорусі біля наметового містечка "ПВК Вагнер" стоїть близько пів тисячі одиниць колісної транспортної техніки.
  • 20 липня в ДПСУ повідомили, що "вагнерівці" продовжують прибувати у Білорусь, проте наразі не несуть загрози для України.
  • 21 липня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак доручив перемістити польські війська із заходу на схід країни через можливі загрози, пов'язані з "навчаннями" групи "Вагнер" у Білорусі.

Теми: ПутінБілорусьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЩе одного "слугу" знайшли за кордоном: на острові в Середземному морі

фото, відеоОкупанти поцілили в багатоповерхівку та будівлю СБУ у Дніпрі

оновленоНАЗК вважає, що Тимошенко зловживав повноваженнями. Той грозить судом 

документХарлан отримала автоматичну кваліфікацію на Олімпіаду

Мінкульт тимчасово очолить Ростислав Карандєєв: що про нього відомо

Зеленський ветував закон про виділення пів мільярда на будівництво музею Голодомору

Усі новини...
Путін
ISW проаналізував, для чого Кремль маніпулює "зерновою угодою"
Польща викличе посла Росії після маячні Путіна про Сталіна і польські землі
У Польщі відповіли Путіну на його брехню про Україну: Жалюгідний кремлівський зануда
Останні новини
04:08
Російські ракети загрожують Запорізькій і Дніпропетровській областям – Повітряні сили
03:47
Окупанти планують теракти проти власного населення у Брянській області – ЦНС
03:10
ЗСУ скоро будуть у Криму – Буданов
02:27
Обстріли Сумщини: за добу – 85 "прильотів"
01:59
відеоПутін заявив, що РФ вивела армію з-під Києва, бо її "просили"
01:10
оновлено від 23:47Окупанти перекривали рух авто по Кримському мосту
00:55
Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу склали понад 2 роти – Тарнавський
00:25
"Нейтральний статус України" має принципове значення для РФ – Путін
23:59
КолонкаISW: Тривала ініціатива України на полі бою – це можливість використовувати слабкість Кремля
23:54
фотоМер норвезького міста проїхався до України на велосипеді й зібрав 540 тисяч гривень для ЗСУ
Усі новини...
Реклама: