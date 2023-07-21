Путін набрехав, що Білорусі загрожує агресія, рветься захищати
П'ятниця, 21 липня 2023, 14:04
Президент країни агресора Володимир Путні на нараді зі своїм Радбезом почав брехати, що проти Білорусі можуть розв′язати агресію, тому Росія готова буде відповісти всіма наявними засобами.
Джерело: російські пропагандисти
Пряма мова Путіна: "І розв'язання агресії проти Білорусії означатиме агресію проти Російської Федерації. На це ми відповідатимемо всіма наявними у нас засобами".
Деталі: Такі можливі дії зі сторони Росії Путін пояснив тим, що Білорусь є частиною так званої Союзної держави.
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Що було раніше:
- 19 липня з’явилася інформація про вже 9-ту колону найманців, що рухається трасою М5 від Бобруйська в напрямку Осиповичів.
- Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.
- В Білорусі біля наметового містечка "ПВК Вагнер" стоїть близько пів тисячі одиниць колісної транспортної техніки.
- 20 липня в ДПСУ повідомили, що "вагнерівці" продовжують прибувати у Білорусь, проте наразі не несуть загрози для України.
- 21 липня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак доручив перемістити польські війська із заходу на схід країни через можливі загрози, пов'язані з "навчаннями" групи "Вагнер" у Білорусі.