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Путін набрехав, що Білорусі загрожує агресія, рветься захищати

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 липня 2023, 14:04
Путін набрехав, що Білорусі загрожує агресія, рветься захищати
Володимир Путін, скриншот

Президент країни агресора Володимир Путні на нараді зі своїм Радбезом почав брехати, що проти Білорусі можуть розв′язати агресію, тому Росія готова буде відповісти всіма наявними засобами.

Джерело: російські пропагандисти

Пряма мова Путіна: "І розв'язання агресії проти Білорусії означатиме агресію проти Російської Федерації. На це ми відповідатимемо всіма наявними у нас засобами".

Деталі: Такі можливі дії зі сторони Росії Путін пояснив тим, що Білорусь є частиною так званої Союзної держави.

Що було раніше:

  • 19 липня з’явилася інформація про вже 9-ту колону найманців, що рухається трасою М5 від Бобруйська в напрямку Осиповичів.
  • Засновник військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони будуть займатися підготовкою білоруської армії.
  • В Білорусі біля наметового містечка "ПВК Вагнер" стоїть близько пів тисячі одиниць колісної транспортної техніки.
  • 20 липня в ДПСУ повідомили, що "вагнерівці" продовжують прибувати у Білорусь, проте наразі не несуть загрози для України.
  • 21 липня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак доручив перемістити польські війська із заходу на схід країни через можливі загрози, пов'язані з "навчаннями" групи "Вагнер" у Білорусі.

Теми: ПутінБілорусьвійна
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