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Путин наврал, что Беларуси угрожает агрессия, рвется защищать

Станислав ПогориловПятница, 21 июля 2023, 14:04
Путин наврал, что Беларуси угрожает агрессия, рвется защищать
Владимир Путин, скриншот

Президент страны агрессора Владимир Путин на совещании со своим Совбезом начал врать, что против Беларуси могут развязать агрессию, поэтому Россия готова будет ответить всеми имеющимися средствами.

Источник: российские пропагандисты

Прямая речь Путина: "И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами".

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Детали: Такие возможные действия со стороны России Путин объяснил тем, что Беларусь является частью так называемого Союзного государства.

Что предшествовало:

  • В последнее время в Беларусь прибывали колонны боевиков так называемой "ЧВК Вагнер". 19 июля появилась информация об уже 9-й колонне наемников, движущейся по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей.
  • Основатель военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин якобы выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь и заявил, что они будут заниматься подготовкой белорусской армии.
  • В Беларуси возле палаточного городка "ЧВК Вагнер" стоит около полутысячи единиц колесной транспортной техники.
  • 20 июля в ГПСУ сообщили, что "вагнеровцы" продолжают прибывать в Беларусь, однако пока не несут угрозы для Украины.
  • 21 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак поручил переместить польские войска с запада на восток страны из-за возможных угроз, связанных с "учениями" группы "Вагнер" в Беларуси.

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Темы: ПутинБеларусьвойна
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