Путин наврал, что Беларуси угрожает агрессия, рвется защищать

Президент страны агрессора Владимир Путин на совещании со своим Совбезом начал врать, что против Беларуси могут развязать агрессию, поэтому Россия готова будет ответить всеми имеющимися средствами.

Источник: российские пропагандисты

Прямая речь Путина: "И развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами".

Детали: Такие возможные действия со стороны России Путин объяснил тем, что Беларусь является частью так называемого Союзного государства.

Реклама:

Что предшествовало: