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Путін ще не вирішив, як помститись Пригожину – глава ЦРУ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 липня 2023, 14:56
Путін ще не вирішив, як помститись Пригожину – глава ЦРУ
Володимир Путін, Євген Пригожин, фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін досі не вирішив, як вчинити із засновником "ПВК Вагнер" Євгеном Пригожиним, який влаштував заколот.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на виступ директора ЦРУ Вільяма Бернса під час форуму з безпеки в інституті Аспена

Деталі: Бернс нагадав при цьому, що "ПВК Вагнер" має важливе значення для Кремля, зокрема, через присутність російських найманців в Африці та на Близькому Сході.

У той же час, зазначив директор ЦРУ, Путін, будучи мстивим, зараз намагається "відокремити" Пригожина від ПВК, а потім планує звести з ним рахунки.

За словами Бернса, США заздалегідь знали про заколот вагнерівців. Рішення Пригожина почати бунт було очікуваним на тлі його критики очыльника міноборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Передісторія:

  • Група "Вагнер" воювала в Україні, особливо активно в Бахмуті, але наприкінці весни пішла в польові табори.
  • 24 червня ПВК "Вагнер" почала збройний заколот у Росії через конфлікт із військовим командуванням РФ, але вже ввечері того дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Євген Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ закрили, він мав "піти в Білорусь".

Теми: ПутінПригожин
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