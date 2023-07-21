Путін ще не вирішив, як помститись Пригожину – глава ЦРУ

Російський диктатор Володимир Путін досі не вирішив, як вчинити із засновником "ПВК Вагнер" Євгеном Пригожиним, який влаштував заколот.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на виступ директора ЦРУ Вільяма Бернса під час форуму з безпеки в інституті Аспена

Деталі: Бернс нагадав при цьому, що "ПВК Вагнер" має важливе значення для Кремля, зокрема, через присутність російських найманців в Африці та на Близькому Сході.

У той же час, зазначив директор ЦРУ, Путін, будучи мстивим, зараз намагається "відокремити" Пригожина від ПВК, а потім планує звести з ним рахунки.

За словами Бернса, США заздалегідь знали про заколот вагнерівців. Рішення Пригожина почати бунт було очікуваним на тлі його критики очыльника міноборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

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