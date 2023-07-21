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Путін ще не вирішив, як помститись Пригожину – глава ЦРУ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 21 липня 2023, 14:56
Путін ще не вирішив, як помститись Пригожину – глава ЦРУ
Володимир Путін, Євген Пригожин, фото: Getty Images

Російський диктатор Володимир Путін досі не вирішив, як вчинити із засновником "ПВК Вагнер" Євгеном Пригожиним, який влаштував заколот.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на виступ директора ЦРУ Вільяма Бернса під час форуму з безпеки в інституті Аспена

Деталі: Бернс нагадав при цьому, що "ПВК Вагнер" має важливе значення для Кремля, зокрема, через присутність російських найманців в Африці та на Близькому Сході.

У той же час, зазначив директор ЦРУ, Путін, будучи мстивим, зараз намагається "відокремити" Пригожина від ПВК, а потім планує звести з ним рахунки.

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За словами Бернса, США заздалегідь знали про заколот вагнерівців. Рішення Пригожина почати бунт було очікуваним на тлі його критики очыльника міноборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Передісторія:

  • Група "Вагнер" воювала в Україні, особливо активно в Бахмуті, але наприкінці весни пішла в польові табори.
  • 24 червня ПВК "Вагнер" почала збройний заколот у Росії через конфлікт із військовим командуванням РФ, але вже ввечері того дня після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Євген Пригожин заявив, що його найманці повертаються у польові табори. Кримінальну справу проти Пригожина в РФ закрили, він мав "піти в Білорусь".

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Теми: ПутінПригожин
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