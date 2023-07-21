Путин еще не решил, как отомстить Пригожину - глава ЦРУ

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не решил, как поступить с основателем "ЧВК Вагнер" Евгением Пригожиным, который устроил мятеж.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на выступление директора ЦРУ Уильяма Бернса во время форума по безопасности в институте Аспена

Детали: Бернс напомнил при этом, что "ЧВК Вагнер" имеет важное значение для Кремля, в частности, из-за присутствия российских наемников в Африке и на Ближнем Востоке.

В то же время, отметил директор ЦРУ, Путин, будучи мстительным, сейчас пытается "отделить" Пригожина от ЧВК, а затем планирует свести с ним счеты.

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По словам Бернса, США заранее знали о мятеже вагнеровцев. Решение Пригожина начать бунт было ожидаемым на фоне его критики главы минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Предыстория:

Группа "Вагнер" воевала в Украине, особенно активно в Бахмуте, но в конце весны ушла в полевые лагеря.

24 июня ЧВК "Вагнер" начала вооруженный мятеж в России из-за конфликта с военным командованием РФ, но уже вечером того дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Евгений Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело против Пригожина в РФ закрыли, он должен был "уйти в Беларусь".