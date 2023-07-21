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Очільник МВС про розслідування авіакатастрофи в Броварах: Я багато знаю, але...

Валентина РоманенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 18:10
Очільник МВС про розслідування авіакатастрофи в Броварах: Я багато знаю, але...
авіатроща в Броврах. фото Укрінформу

Очільник МВС Ігор Клименко сподівається, що відомства, які понад пів року розслідують причини авіакатастрофи в Бороварах, у якій загинуло тодішнє керівництво міністерства, таки озвучать причину трагедії, і він зможе розповісти більше.

Джерело: Клименко в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Деталі: З часу авіакатастрофи в Броварах минуло сім місяців, а відповідей немає.

Клименко запевняє: що стосувалося МВС і Національної поліції, то ці відомства, мовляв, зібрали увесь матеріал і передали органам досудового розслідування, які проводять це розслідування.

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Тож справа за ДБР, СБУ і Офісом генпрокурора, які мають назвати причину трагедії, коли вже закінчать всі експертизи.

На ремарку, що розслідування триває дуже довго, очільник МВС зазначив: "Це не до мене питання".

Пряма мова: "Дивіться, я хотів би, щоб результати цього розслідування були озвучені. Як тільки відповідні правоохоронні органи і Офіс генпрокурора будуть готові це зробити, я думаю, вони це зроблять.

ВІДЕО ДНЯ

Я багато знаю. Я не хотів би зараз про це говорити особисто. Але я, повірте, після того, як будуть озвучені результати розслідування по цій катастрофі, я вам дуже багато зможу розказати, що зробило МВС, щоб таких трагедій більше не відбулося".

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Передісторія: 

Теми: БроварикатастрофиМВС
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