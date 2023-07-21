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Глава МВД о расследовании авиакатастрофы в Броварах: Я много знаю, но...

Валентина РоманенкоПятница, 21 июля 2023, 18:10
Глава МВД о расследовании авиакатастрофы в Броварах: Я много знаю, но...
авиакатастрофа в Броврах. фото Укринформа

Глава МВД Игорь Клименко надеется, что ведомства, которые более полугода расследуют причины авиакатастрофы в Бороварах, в которой погибло тогдашнее руководство министерства, таки озвучат причину трагедии, и он сможет рассказать больше.

Источник: Клименко в интервью "Радио Свобода"

Детали: Со времени авиакатастрофы в Броварах прошло семь месяцев, а ответов нет.

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Клименко уверяет: что касалось МВД и Национальной полиции, то эти ведомства, мол, собрали весь материал и передали органам досудебного расследования, которые проводят это расследование.

Поэтому дело за ГБР, СБУ и Офисом генпрокурора, которые должны назвать причину трагедии, когда уже закончат все экспертизы.

На ремарку, что расследование длится очень долго, глава МВД отметил: "Это не ко мне вопрос".

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Прямая речь: "Смотрите, я хотел бы, чтобы результаты этого расследования были озвучены. Как только соответствующие правоохранительные органы и Офис генпрокурора будут готовы это сделать, я думаю, они это сделают.

Я много знаю. Я не хотел бы сейчас об этом говорить лично. Но я, поверьте, после того, как будут озвучены результаты расследования по этой катастрофе, я вам очень много смогу рассказать, что сделало МВД, чтобы таких трагедий больше не произошло".

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Темы: БроварыкатастрофыМВД
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