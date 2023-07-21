Глава МВД о расследовании авиакатастрофы в Броварах: Я много знаю, но...
Глава МВД Игорь Клименко надеется, что ведомства, которые более полугода расследуют причины авиакатастрофы в Бороварах, в которой погибло тогдашнее руководство министерства, таки озвучат причину трагедии, и он сможет рассказать больше.
Источник: Клименко в интервью "Радио Свобода"
Детали: Со времени авиакатастрофы в Броварах прошло семь месяцев, а ответов нет.
Клименко уверяет: что касалось МВД и Национальной полиции, то эти ведомства, мол, собрали весь материал и передали органам досудебного расследования, которые проводят это расследование.
Поэтому дело за ГБР, СБУ и Офисом генпрокурора, которые должны назвать причину трагедии, когда уже закончат все экспертизы.
На ремарку, что расследование длится очень долго, глава МВД отметил: "Это не ко мне вопрос".
Прямая речь: "Смотрите, я хотел бы, чтобы результаты этого расследования были озвучены. Как только соответствующие правоохранительные органы и Офис генпрокурора будут готовы это сделать, я думаю, они это сделают.
Я много знаю. Я не хотел бы сейчас об этом говорить лично. Но я, поверьте, после того, как будут озвучены результаты расследования по этой катастрофе, я вам очень много смогу рассказать, что сделало МВД, чтобы таких трагедий больше не произошло".
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Предыстория:
- Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.
- В результате падения вертолета в Броварах Киевской области погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего 14 жертв, среди которых 1 ребенок.
- Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий – нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.