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"Благословенна вами ракета прилетіла у вівтар": вікарій Одеської єпархії написав Кирилу

Катерина ТищенкоНеділя, 23 липня 2023, 22:19
Благословенна вами ракета прилетіла у вівтар: вікарій Одеської єпархії написав Кирилу
Спасо-Преображенський собор в Одесі після атаки росіян 23 липня, фото "Думської"

Вікарій Одеської єпархії, архієпископ Арцизький Віктор надіслав листа патріарху РПЦ Кирилу (Гундяєву) і всім членам синоду РПЦ у зв'язку з ударом російських військ по Одесі в ніч на неділю.

Джерело: лист, опублікований Свято-Іллінським монастирем у Telegram

Дослівно: "Сьогодні, коли я приїхав по закінченню комендантської години до Спасо-Преображенського Одеського кафедрального собору, побачив, що "благословенна" вами ракета РФ прилетіла прямо у вівтар храму в святая святих, я зрозумів, що спільного з вашими розуміннями в Української Православної Церкви нічого вже давно немає.

Через особисті амбіції ви втратили Українську Православну Церкву та інші церкви в країнах "святої Русі"!

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Не повертається язик назвати вас "Великим Господином і Отцем", тому що ви батько, який віддав дітей своїх на погибель і вбивства!".

Деталі: Архієпископ попросив Кирила звернути увагу, що на соборі УПЦ від 27.05.2022 р. було ухвалено рішення про те, що церква на чолі з предстоятелем УПЦ виходить із його підпорядкування.

"Вимагаємо відчепитися від нашої церкви, від наших архієреїв і нашого предстоятеля! У нас свій шлях, який обраний собором Української Православної Церкви. Щиро прошу вас – зупиніться. Кожна ракета, яка сьогодні прилітає на територію України, сприймається її жителями як ваше "благословення" своїм чадам", - йдеться в листі.

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Теми: ОдесацеркваУПЦ МПРосія
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